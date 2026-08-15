Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başta olmak üzere Rum siyasilerin, Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 52’inci yıl dönümü dolayısıyla mesajlar yayımladıkları belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis konuyla ilgili dün yayımladığı yazılı mesajında “Cenevre’de barışçıl bir çözüm bulunmasına ilişkin görüşmeler devam ederken, Türkiye’nin planlarını uygulamaya koyarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir kısmının yasa dışı işgali ile istilasını genişlettiği” iddiasında bulundu.

Mesajında “kapalı bölge Maraş, “Morfu” (Omorfo- Güzelyurt) ve onlarca köyün işgal edildiğini, binlerce insanın ise evlerinden ve mülklerinden zorla kovuldukları” iddiasında bulunan Hristodulidis, 52 yılın ardından yaraların hala açık olduğunu savundu.

Bugün öncelikle vatanı savunurken hayatlarını kaybedenleri ve mücadele edenleri saygıyla andıklarını dile getiren Hristodulidis, 52 yılın çok fazla olduğuna işaret ederek, “kabul edilemez mevcut durumun (statüko) vatanın ve halkın geleceği olamayacağını” öne sürdü.

Kurtuluş, ileri sürülen işgalin sona ermesi aynı zamanda Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve işler bir çözüm bulunmasının en üst sıradaki ulusal öncelikleri arasında yer almaya devam ettiğini de dile getiren Hristodulidis, bugüne ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabalara da atıfta bulundu.

Kendi ısrarlı faaliyetlerinin sonucunda BM Genel Sekreteri Guterres’in yeni çabasının gelişme halinde olduğunu ileri süren Hristodulidis, Guterres’in kısa zaman önce Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette de söylediği gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin son mesafenin kat edilmesi amacıyla müzakere kazanımları temelinde ve BM çerçevesi içerisinde, müzakerelerin 2017 yılı yazında kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin bir çabadan söz etti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret ile uygun bir ön hazırlığın ardından Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir genişletilmiş görüşme düzenleme konusunda hareket etme kararının, kendilerini temkinli iyimser kılan yeni bir perspektif meydana getirdiğini de söyledi.

Hristodulidis AB’nin sürece daha aktif katılımına ilişkin sürekli çabalarının da sonuç verdiğini ve gelişme halindeki çabaya belirleyici bir şekilde katkıda bulunduğunu da savundu.

Hristodulidis, Avrupa Komisyonu icra başkan yardımcısının AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi olarak atanmasının ayrıca Avrupa-Türk ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs sorunundaki esaslı ilerlemeyle ilişkilendirilmesinin BM Genel Sekreterinin çabasını önemli ölçüde güçlendirdiğini de ifade etti.

Hristodulidis iki liderin kısa süre önce BM Genel Sekreterinin de huzurunda gerçekleştirdikleri ortak görüşmelerde yaptığı gibi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la 26 Ağustos’ta yapacakları görüşmede de tüm konuları olumlu ve yapıcı şekilde ele almaya hazır olduğunu da vurguladı.

Zorlukları göz ardı etmedikleri gibi, üzerinde hem fikir olunan çerçeve dışında bulunmayı sürdüren sıkıntıları ve tezleri küçümsemediklerini de ifade eden Hristodulidis, azim, tutarlılık, kararlı gerçekçilik ve net siyasi iradeyle birlikte özlü müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin koşullar meydana getirilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Hristodulidis kapalı bölge Maraş’ın bugün yasal sakinlerine iade edilmesinin, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına ve uluslararası hukuka uygunluğu yanı sıra, BM Genel Sekreterinin çabalarında katalizör görevi görecek bir eylem olacağını aynı zamanda karşılıklı fayda sağlayan bir durum yaratılması için gerçek bir perspektif sağlayacağını da sözlerine ekledi.

- Kombos

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise gün dolayısıyla “X “platformunda paylaştığı mesajında Türkiye’nin ileri sürülen devam eden suçunun zaman aşımına uğramadığı gibi affedilmediğini aynı zamanda örtbas da edilmediğini iddia etti.

Kombos mesajında “kapalı bölge Maraş’ın, Morfu’nun (Omorfo- Güzelyurt), yurdundan koparılmış kişilerin, kahraman bir şekilde hayatını kaybedenlerin aynı zamanda kayıpların Türk istilası ile devam eden işgalinin sonuçlarının unutulmasına izin vermediği” iddiasında da bulundu.

- DİSİ

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Rum Meclisi ve DİSİ Partisi Başkanı Annita Dimitriyu ise gün dolayısıyla yayımladığı mesajında ,yarım kalmış bir vatanla uzlaşmayacakları gibi, adil olanı talep etmekten vazgeçmeyeceklerini de öne sürdü.

DİSİ ise mesajında Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine ilişkin mücadeleyi sürdürmenin kendi sorumlulukları olduğunu ifade etti.

- AKEL

Haravgi’de yer alan habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise dün sabah Derinya barikatındaki “hayatını kaybedenler ve kayıplar anıtında” düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, AKEL’in çözüme ulaşılmasına ilişkin mücadeleden ve çabadan vazgeçmesinin asla söz konusu olmadığını dile getirdi.

Stefanu konuşmasında her iki tarafın da müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin yolu bulma görevleri olduğunu dile getirdi.

- -Simos İoannu

Sözde Maraş Belediye Başkanı Simos İoannu ise gazetede yer alan demecinde özetle “kapalı bölge Maraş’ın işgalinden 52 yıl sonra, zamanın çözüm perspektifi aleyhinde işlediğini ve sürekli yeni oldu bittiler meydana getirdiğini” iddia etti.

İoannu demecinde bugünkü mevcut durumun kalıcı hale gelmesinin barındırdığı riskler konusunda uyarıda da bulunarak, özlü diyaloğun Crans Montana çerçevesi temelinde yeniden başlaması gerektiğini de vurguladı.

İoannu demecinde kapalı bölge Maraş’ın iadesinin olumlu gelişmeler açısından başlangıç noktası olabileceğini de sözlerine ekledi.