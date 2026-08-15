Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail gazetesi, yılın başlarında “müzakerelere gelecek hafta başlamaya hazırım” diyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretine rağmen, son dönemde Kıbrıs konusunun çözümüne ilişkin ivedilik duygusunu yitirdiğini belirtti.

Gazete bugünkü ‘görüş’ yazısında, Kıbrıs konusunda 5+1’in toplanması ve müzakerelerin yeniden başlanması konusunda ‘ağırdan almakla’ suçladığı Hristodulidis ile buna sessiz kalan AKEL ve DİSİ partilerine eleştiriler yöneltti.

BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in bu yılın başlarında, Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının haziran ayı sonunda tamamlanmasının ardından BM’nin barış girişimini yeniden başlatacağını söylediğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in o dönemde bu tavra itiraz ederek müzakerelere “gelecek hafta” başlamaya hazır olduğunu söylediğini hatırlattı.

Holguin, dönem başkanlığının sona ermesinin ardından girişimini yeniden başlattığını ve temmuz sonunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adayı ziyaret ederek iki liderle, bundan sonraki sürece ilişkin görüşmeler yaptığını aktaran Cyprus Mail, hafta sonu yayımlanan bir röportajda söylediklerine de dikkat çekti.

Holguin’in, genişletilmiş konferansın düzenlenmesinden önce iki liderin düzenli olarak bir araya gelmesi, güven artırıcı önlemler konusunda anlaşmaları ve izlenecek süreç üzerinde uzlaşması gerektiğini söylediğini belirten gazete, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Hristodulidis ile her hafta görüşmeye hazır olduğunu açıkladığına da değindi.

Gazete, tüm bunlara rağmen, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in birdenbire ivedilik duygusunu kaybettiğine, sürecin ilerlemesi ve genişletilmiş konferansının düzenlenmesi konusunda artık acele etmediğine dikkat çekti.

Hristodulidis’in Erhürman ile sadece 26 Ağustos’ta görüşmeyi önerdiğini kaydeden gazete, Mart 2025’ten bu yana hiçbir sınır kapısının açılması konusunda anlaşmaya varılmadığını aktararak, “Liderlerin tek bir toplantıda ilerleme sağlaması ve başka güven artırıcı önlemler üzerinde uzlaşmaları ne kadar olası?” sorusunu yöneltti.

Cyprus Mail, Hristodulidis’in süreci ağırdan alma politikasına sessiz kalan başta AKEL ve DİSİ olmak üzere diğer siyasi partileri de eleştirdi.

“Ne yazık ki hiçbir siyasi parti, Başkan’ın sergilediği bu ivedilikten uzak yaklaşımını, sözleriyle icraatları arasındaki büyük çelişkiyi sorgulamıyor. Bu görevi sadece, Başkan’ın Kıbrıs sorununa yönelik pasif yaklaşımıyla ilgili yüksek sesle konuşacak kadar endişeli görünen eski DİSİ lideri Averof Neofitu üstlenmiş durumda. Ancak Neofitu, Kıbrıs Rum siyasetinde bu konuda yalnız kalıyor. Geleneksel olarak çözüm yanlısı partiler olan AKEL ve DİSİ, Hristodulidis üzerinde herhangi bir siyasi baskı oluşturmuyor. Bunun yerine, Hristodulidis’in seçim sürecinde desteğine ihtiyaç duyacağı ELAM’ın, daha fazla sınır kapısının açılmaması gerektiğini ilan ettiğini duyuyoruz. AKEL ve DİSİ ise sessizliğini koruyor”

“Bu acınacak sessizlik, Hristodulidis’e ve bölünmeyi destekleyenlerin sorumluluktan kaçmasına olanak sağlıyor” diyen gazete, “AKEL ve DİSİ’nin yaşananlar konusunda tavır alıp Başkan üzerinde baskı oluşturmadığı sürece, Hristodulidis ELAM’ın yönlendirdiği bölünme yolunda ilerlemeye devam edecek” ifadeleriyle yazıyı sonlandırdı.