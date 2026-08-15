Larnaka’ya bağlı "Pervolia" (Bahçalar) ve "Kiti" (Çite) bölgeleri üzerinde önceki gün Yunanistan’a ait F-16 savaş uçakları ile Fransız C-130 nakliye uçağının uçuş gerçekleştirmesi, bölge sakinlerinde endişeye neden oldu.

Bölge sakinlerinden uçakların bölgede uçtuğuna ilişkin bilgilerin gelmesi üzerine KİPE, Rum Savunma Bakanı Palmas ile temasa geçti.

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Palmas, söz konusu F-16 uçaklarının, ilgili protokol çerçevesinde Baf’taki "Andreas Papandreu" Hava Üssü’nden kalktığını belirtti. F-16’ların Baf-Trodos-Larnaka güzergahında alçak uçuş gerçekleştirdiğini kaydeden Palmas, uçuşların protokol kapsamında yapıldığını ifade etti.

Fransız C-130 nakliye uçağıyla ilgili ise Palmas, uçağın rutin faaliyetleri kapsamında Larnaka Havalimanı’ndan kalkış yaptığını söyledi.

Rum Yönetimi’nin hava sahası ihlallerini kaydedip kaydetmediğine ilişkin soru üzerine Palmas, “sürekli olarak Türk F-16’ları tarafından ihlaller yapıldığını” öne sürdü. Palmas, bu tür ihlallerin kaydedilmesi halinde gerekli girişimlerin yapıldığını da savundu.