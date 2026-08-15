Kıbrıslı Rum subay Tasos Marku’nun ailesi, 1974’ten bu yana onun akıbetine ilişkin kesin ve belgeli bir yanıt arıyor.

Marku’nun oğlu Paris Marku, aradan geçen 52 yıla rağmen babasının nerede ve hangi koşullarda kaybolduğunun açıklığa kavuşturulmadığını belirtti.

Paris Marku, babasını son kez altı yaşındayken gördü. Çocukluk anılarında babasını sakin, ciddi ve ailesine güven veren biri olarak hatırladığını söyleyen Marku, yıllar içinde yakınlarından dinlediği hikâyelerle onu daha yakından tanımaya çalıştığını anlattı.

“BİZİM İÇİN EVE DÖNMEYEN BABAMIZDI”

Tasos Marku, Kıbrıs Rum toplumunda EOKA dönemindeki faaliyetleri ve 1974’te Haspolat bölgesindeki çatışmalarda üstlendiği askerî rolle tanınıyor. Paris Marku ise kamuoyunun “kahraman” olarak andığı kişinin, ailesi açısından her şeyden önce eve dönmeyen bir baba olduğunu söyledi.

Babasının kaybolmasının ardından ailenin, esirler ve olası tanıklıklarla ilgili her bilgiyi umutla takip ettiğini belirten Marku, bu umutların her defasında karşılıksız kaldığını ifade etti. Ailenin ne ziyaret edebileceği bir mezara ne de yas sürecini tamamlamasını sağlayacak kesin bir bilgiye sahip olduğunu vurguladı.

Paris Marku, babasının akıbetini öğrenmek için yıllarca mücadele eden annesinin 2004 yılında, herhangi bir yanıt alamadan yaşamını yitirdiğini söyledi.

“BELGELİ YANIT VERİLENE KADAR KAYIPTIR”

Babasının adına düzenlenen törenlerin ve verilen onurların gerçeğin yerini tutamayacağını belirten Marku, devletin yalnızca Tasos Marku için değil, akıbeti hâlâ belirlenemeyen bütün kayıplar ve beklemeyi sürdüren aileler için araştırmalarına devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Marku, “Belgeli bir yanıt alana kadar babam kayıptır” diyerek, ailesinin asıl beklentisinin babasının başına ne geldiğinin kesin biçimde ortaya çıkarılması olduğunu söyledi.

“TARİH NEFRET ARACINA DÖNÜŞMEMELİ”

Genç kuşaklara da seslenen Paris Marku, tarihin yalnızca kahramanlık anlatıları üzerinden değil, savaşın insanlar ve aileler üzerinde bıraktığı sonuçlarla birlikte öğrenilmesi gerektiğini belirtti.

Marku, tarihin nefret üretmek amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, geçmişin hataları anlamaya ve aynı acıların tekrarlanmasını önlemeye hizmet etmesi çağrısında bulundu.