Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, gazetecilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında, kendisini Güney Kıbrıs’a davet edeceği şeklindeki sorusuna verdiği yanıta yer verdiler.

Haberi “Erdoğan Gelmeyecek…KKTC’yi Tanımadığı İçin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Tanımadığını Söyledi.” Başlığıyla veren gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Alithia gazetesi haberi “Başarı Hikayesi 72 Saatte Yıkıldı—Hristodulidis-Fidan Görüşmesine İlişkin İmaj Panayırının Ardından Erdoğan İki Devletten Söz Etti” başlığıyla verdi.

Haravgi gazetesi ise “Erdoğan Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Etmesinin Söz Konusu Olmadığını Söylüyor” başlığını kullandı.

-Rum Dışişleri Bakanlığından açıklama

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanlığının, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretini kınayan bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililerinin, Türk işgalinin üzücü yıl dönümünü kutlamak için işgal altındaki topraklara yönelik ziyaretlerini yasa dışı olarak” nitelendirdi.

Açıklamada “BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları aracılığıyla uluslararası toplumun da kınamış olduğu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliği aleyhine olan ihlallerin 51 yıldır sürdüğü” de savunuldu.

-AKEL’den de açıklama

Haravgi gazetesine göre AKEL ise yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1974 işgalinin kara yıl dönümü kutlamalarına katılımının, işgalin geride bıraktığı yaraları ve yıkımı acı bir şekilde anımsayan Kıbrıs halkına yönelik kaba bir provokasyonu teşkil ettiğini” savundu.

İki devlete dayalı çözüm ve egemen eşitlik söylemleri konusunda ise AKEL, Rum halkının hiçbir zaman bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyeceğini ifade etti.

AKEL, “Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve adadaki kalıcı barışın, ortak vatanın bölünmüşlüğünü ve işgalini sona erdirmesini gerektirdiğini” de savundu.