Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hava sıcaklıklarının artmasıyla kuruyan otların ana yollarda özellikle tehlike arz etmeye başladığını söyleyerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle Lefkoşa- Gazimağusa, Lefkoşa-Girne ve Lefkoşa – Güzelyurt anayollarındaki orta refüjlerde acilen ot temizliği yapılması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Çok fazla yağmur yağmamasına karşı otlar yine de refüjlerde büyüdü. İnşallah bu otlar kısa zamanda temizlenir. Zira önümüzdeki günlerde artacak olan sıcaklarla birlikte yangın çıkma olasılığı oldukça yüksek” diye konuştular.