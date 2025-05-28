Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir doğasever vatandaşımız ülkemizde yaz aylarının gelmesiyle yangın tehlikesinin tavan yaptığına dikkat çekerek, dün sabahleyin karşılaştığı fotoğraftaki pet şişelerle ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşarak sitem etti.

Doğasever vatandaşımız fotoğraftaki pet şişelerin Saint Hilarion kavşağında banket içinde olduğunu belirten vatandaşımız “Hava çok sıcak. İçlerinde su olan pet şişelerin yarım metre ötesinde, orman başlıyor. Üç öküz, şişeleri yol kenarına atmışlar” diyerek yapılan bu davranışa tepkisini dile getirdi.

Duyarlı vatandaşımız sadece cam şişelerin değil, içlerinde su olan pet şişelerin de fago işlevi görüp yangın çıkarabileceğine dikkat çekerek “Ciddi bir tehlikedir. Bu şişeleri atanlar için söyleyecek söz, kelime dağarcığımda yoktur. Bunların aldığı nefes haramdır. Bunlardır insanlığın ve doğanın başındaki bela…” diyerek sözlerini tamamladı