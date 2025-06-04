Gönyeli Tenis Kulübü, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gönyeli Tenis Kulübü Başkanı Merter Refikoğlu ve Baş Antrenör Nesim Uluğ’un gerçekleştirdiği ziyarette, Amcaoğlu’na, Gönyeli Tenis Kulübü’ne ve ülke sporuna katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Ziyarette konuşan Refikoğlu, “Amcaoğlu’nun özellikle gençlerin sporla buluşması, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve tenis branşının bölgemizde gelişmesi adına verdiği destekler, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı olmaktadır.” dedi.

Amcaoğlu ise, Gönyeli Tenis Kulübü’nün ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Gönyeli Tenis Kulübü’nü başarılarından dolayı tebrik ederek “Gönyeli Tenis Kulübü’ne her zaman destek olmaya devam edeceklerini” vurguladı.

Ziyarette, kulübün geleceğe yönelik projeleri de paylaşılırken, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Gönyeli Tenis Kulübü arasındaki iş birliklerinin artarak devam etmesi yönünde de adımlar atıldı.