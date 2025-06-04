Kıbrıs Türk At Yarışları Kurucu Başkanı Bahir Çetinkaya, 2021 yılında Türkiye Jokey Kulübü’nün de desteklediği 13 milyon dolarlık uluslararası Hipodrom Projesi’nin iptal edilmesine neden olan bir maddenin, bugün Meclis’ten geçen yasa tasarısında kabul edilmesine sert tepki gösterdi.

Çetinkaya yaptığı açıklamada, projeyi büyük emeklerle protokol imzalama aşamasına getirdiklerini belirtti. Ancak dönemin spordan sorumlu bakanı Sunat Atun’un, protokolde yer alan “Şans Oyunları ile ilgili 13. Madde” nedeniyle içinin rahat etmediğini belirterek protokolü tek taraflı feshettiğini aktardı.

“Bugün görüyoruz ki aynı ismin de içinde bulunduğu Meclis’te, Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı görüşülüp kabul edildi,” diyen Çetinkaya, bu gelişmenin ironik ve üzücü olduğunu vurguladı.

“Olan, Kıbrıs’ın kuzeyindeki at yarışçılığı camiasına oldu” diyen Çetinkaya, projenin iptalinin yalnızca sektöre değil, ülke sporuna ve ekonomisine de ciddi bir darbe vurduğunu ifade etti.

Projenin hayata geçmesi durumunda Kuzey Kıbrıs’ta at yarışçılığına uluslararası bir boyut kazandırılması ve ciddi istihdam olanakları yaratılması hedefleniyordu.

Bahir Çetinkaya’nın protokol maddeleriyle birlikte yaptığı paylaşımı şöyle:

“Sene 2021…

Büyük uğraşlar sonucu, protokol imzalama noktasına getirdiğim, Türkiye Jokey Kulübü’nün de finanse edeceği 13 Milyon Dolarlık dünya çapındaki Hipodrom projesini, dönemin spordan sorumlu bakanı Sunat Atun, imzalanan protokolü aşağıda gördüğünüz Şans oyunlarıyla ilgili 13. Maddeyi içermesine rağmen içi rahat etmemiş ve tek taraflı olarak feshetmişti.

Bugün görüyoruz ki aynı ismin de içinde bulunduğu Meclis’te Şans oyunları değişiklik yasa tasarısı, görüşülüp kabul edildi.

Olan, bizim büyük emek verdiğimiz Hipodrom Projesine oldu.

Olan, Kıbrıs’ın kuzeyindeki At Yarışçılığı Camiası’na oldu…”