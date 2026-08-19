Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. Üniversite, yüzde 87,3 doluluk oranına ulaşarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri arasında doluluk bakımından birinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl aynı sıralamada ikinci sırada bulunan KSTU’nun bu yıl zirveye yükselmesi, üniversitenin son dönemde ortaya koyduğu istikrarlı gelişimin ve öğrenciler nezdinde artan tercih edilirliğinin güçlü bir göstergesi oldu.

Elde edilen sonuç; KSTU’nun nitelikli akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim anlayışı, güncel ihtiyaçlara cevap veren program yapısı ve öğrencilerin akademik olduğu kadar mesleki gelişimini de destekleyen eğitim modeliyle ortaya koyduğu dönüşümün önemli çıktılarından biri olarak değerlendiriliyor. Öğrencilere mezuniyet sonrasındaki kariyer yolculuklarında avantaj sağlayacak donanım kazandırmayı hedefleyen Üniversite; uluslararasılaşma, kalite, öğrenci memnuniyeti ve istihdam odaklı eğitim politikalarını gelişim stratejisinin merkezinde tutuyor.

KSTU, 2026 YKS sonuçlarıyla ulaştığı bu güçlü konumu önümüzdeki dönemde daha ileri taşımayı; eğitim-öğretim kalitesini sürekli geliştiren, bilimsel üretimi destekleyen, yenilikçi uygulamalarıyla fark oluşturan ve öğrencilerin geleceğine değer katan bir üniversite olma hedefini kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyor. KKTC üniversiteleri arasında dolulukta birinciliğe yükselen KSTU, istikrarlı büyümesini güçlü bir başarı tablosuna dönüştürerek yükseköğretimde yükselen marka konumunu bir kez daha ortaya koydu.