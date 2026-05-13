Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’nın Maraş bölgesindeki Karakuş Sokak’tan ulaşan bazı vatandaşlarımız, bu sokaktaki yıllardır onarılmayan çukurların mahalleliyi canından bezdirdiğini ifade ederek isyan ettiler.

Bölge sakini vatandaşlar, "Bir yama dahi yapılmadı, insan hayatı bu kadar mı ucuz?" diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Yıllardır bakım yüzü görmeyen sokak yolunun, derin çukurlar nedeniyle araçlar için geçilmez hale geldiğine dikkat çeken bölge sakinleri, özellikle acil durumlarda ambulans gibi araçların sokağa girmesinin imkansız olduğunu vurgulayarak büyük bir güvenlik riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

"Buradan bir ambulans geçmeye kalksa hastanın durumu ne olur?" sorusunu soran mahalle halkı, Gazimağusa Belediyesi'ni acil göreve davet ederek sokağın bir an önce asfaltlanmasını talep ettiler.