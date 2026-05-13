Sn. Ünal Üstel, yaklaşık 2 hafta sonra kutlanacak Kurban Bayramı için Türkiye’de 9 günlük bir tatil verildi. Ülkemizde nasıl bir yol çizilecek merak konusu. Ancak kamuya 9 günlük tatil verilmesi özel sektöre haksızlık olacak sanki…

Sn. Hakan Dinçyürek, robotik cerrahinin Devlet Hastanesi’nde kullanılmaya başlamasıyla herhalde birçok ameliyat hızlanacaktır. Umarız bu yöntemle vatandaşlarımız hızlıca sağlığına kavuşur…

Sn. Özdemir Berova, Yabancıların taşınmaz ediniminde yeni düzenleme ile Maliye kasasına ne kadar bir gelir gelmesini bekliyorsunuz? İnşaat sektörü için olumlu bir açılım ancak getirisi ne olacak belirsizliği var sanki…

Sn. Ceyhun Kırok, belediyeniz tarafından çocukların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Çatalköy-Esentepe Belediyesi Spor Parkı”, bölge çocukları için faydalı olacaktır.

Sn. Nazım Aktunç, Doğan Türk Birliği teknik direktörlüğü göreviniz hayırlısı olsun. Bu arada Milli takım aday kadrosuna çağırdığınız futbolcular konusunda eleştirilere hazır olun…

Sn. Mehmet Nizam, yavaş yavaş çiftçiler hasat için tarlaya inmeye başlarken, ‘acaba Doğrudan Gelir Desteği ödemleri konusunda bir haber var mı?’ diye soruyorlar… Bizden iletmesi…