Sn. Ünal Üstel, dün Meclis’te yaptığınız konuşmada hayat pahalılığı konusunda ilk fedakarlığın siyasiler tarafından yapılması gerektiğini söyleyerek siyasilerin maaşından yüzde 10 kesinti yapılsın önerisine ilk imzayı Meclis’te sizin atmanız dikkat çekti.

Sn. Hüseyin Çavuş, Pazar günü katıldığınız ‘Görneç El Makarnası Festivali’nde bir dostunuzun tezgahının başına geçerek kebap pişirmişsiniz. Bu samimi görüntüler size puan kazandırmıştır. Acaba milletvekilliğini bırakıp kebap dükkanı mı açsanız?

Sn. Olgun Amcaoğlu, temmuz ve ağustos sonrasında doğru politikalarla bütçenin sorunsuz şekilde sürdürülebileceğini ifade ettiniz. Doğru politikaların ne olduğunu bilen var mı? Kolay gelsin diyoruz…

Sn. Devrim Barçın, hükümetin her ay yaklaşık 3,5 milyar TL’lik bir bütçe açığıyla ayı tamamladığını iddia ederek bu gidişatın iyi olmadığını belirttiniz. Size bu bütçe açığının düşmesi için ne yapılmalı?

Sn. Atalay Talaykurt, yıllarca omuz omuza görev yaptığınız Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’e karşı ilk adaylığı siz açıklamışsınız. Hem de bağımsız aday olarak seçime hazırlanıyor olmanız dikkat çekici…

Sn. Mazhar Gujrati, oğlunuzun başkanı olduğu Gençlik Gücü’nün 74 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşması sizi de oldukça mutlu etmiş olsa gerek. Hayırlısı olsun, sırada herhalde Kıbrıs Kupası şampiyonluğu var…