Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız bazı sivil toplum örgütlerinin ülkemizin birçok yerine bıraktığı eski kıyafet bırakma kumbaralarına çöplerin bırakıldığına dikkat çekerek bu konudaki sitemlerini bize gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız “Eski kıyafet bırakma kumbaralarına kıyafet ve kullanılabilir eşyalarını bırakarak dayanışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.

Ancak üzülerek görüyoruz ki bazı kumbaralara çöp bırakılıyor… Lütfen yapmayalım” diyerek üzüntülerini dile getirdiler.

Kumbaralara bırakılan kıyafetlere, ayakkabılara ve eşyalara gerçekten ihtiyaç duyan insanlar olduğunu belirten vatandaşlarımız “Bir kişinin kullanmadığı eşya, başka birinin umudu olabilir.

Daha temiz, daha duyarlı ve daha paylaşımcı bir toplum için hep birlikte dikkat edelim. Bu çöpleri bırakanları uyaralım” dediler.

Bu arada bazı kumbaralara bırakılan eşyaların ise bölgedeki haylaz çocuklar tarafından etrafa saçıldığını da belirten vatandaşlarımız, herkesi biraz daha duyarlı davranmaya davet ettiler.