Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün görsel kirliliğin arttığını ifade ederek bu konuda bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştı Geçtiğimiz günlerde araçlarıyla bir doğa gezisine çıktıklarını belirten vatandaşlarımız “Beşparmak Dağları bu ülkenin simgesi, en büyük dağı... Görüntüsü, inşaat şirketi reklam tabelasıyla kirletilmeseydi ne iyi olurdu” dediler.

Ancak bunun sadece görsel kirliliğin en ufak parçası olduğunu ifade eden vatandaşlarımız inşaat furyasının dağlarımızı hoyratça tükettiği ülkemiz için pek de şaşırmadıklarını kaydettiler.

Bu arada gerek şehirlerimizde gerekse kırsal alanda veya yol kenarlarında bulunan reklam tabelalarının görsel kirliliğin baş mimarı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız ancak çarpık yapılaşmanın her geçen gün arttığını da görmezden gelmemek gerektiğini sözlerine eklediler.