Sn. Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile son yaptığınız görüşme herhalde diğerlerine göre daha verimli geçti. Bundan sonraki görüşme ne zaman?

Sn. Ünal Üstel, Türkiye’ye giriş yasaklı kişiler konusunda hükümet olarak siz de çalıştığınızı belirttiniz. Ancak bu konuda görünen çalışma Cumhurbaşkanı Erhürman’ın çalışması gibi…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’de katıldığınız Savunma Sanayi Fuarı’nda ülkemizde drone üretilmesi için karar alınmış. Acaba bu karar alınırken etkili olan sebep neydi? İnşallah bu karar ülkemiz için bir tehlike yaratmaz…

Sn. Ahmet Savaşan, UBP Genel Sekreteri olarak, partinizde birlikteliği artırmak için oldukça faal olduğunuz gözlerden kaçmıyor. Ancak partinizden uzaklaşanlar veya küskünleri döndürmeniz biraz zor olacak gibi…

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın köklü kulübü Gençlik Gücü’nün 74. Yıllık tarihinde ilk defa şampiyon olması herhalde sizi de sevindirmiştir. Ancak bir Yenicamili olarak önümüzdeki yıl takımınızın şampiyonluğu için çalışmanız gerek…

Sn. Bayram Paşaoğluları, takımınız Galatasaray evinde Antalya’ya karşı galip gelerek 26. Şampiyonluğunu ilan etti. Ancak sizi de fıtık etti diye duyduk. Ama olsun, böyle daha güzel oldu…