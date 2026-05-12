Birleşik Krallık’ın AB’den çıkmasının ardından Avrupa Konseyinde yer alan ilk bakan olan İngiltere Anayasa ve Avrupa Birliği İlişkileri Bakanı Thomas Symonds, 10-11 Mayıs tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen AB Genel İşler Konseyi toplantısına katıldı..

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa, İngilizleri Yeniden AB’ye Getirdi” başlıklı haberinde, İngiltere Anayasa ve AB İlişkileri Bakanı Thomas Symonds’un, Güney Kıbrıs’taki gayriresmî AB Genel İşler Konseyi çalışma yemeğine katılmak amacıyla adaya geldiğini yazdı.

Gazete, İngiliz Bakanın, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkmasının ardından Avrupa Konseyi toplantısında yer alan ilk İngiliz bakan olduğuna da dikkati çekti.

İngiliz bakan ile ilgili gelişmenin, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının girişimiyle yaşandığını yazan gazete, İngiltere AB ile İlişkiler Bakanı Thomas Symonds’un, çalışma yemeğine katılmak amacıyla Filoksenia Konferans Merkezi'ne gittiğini belirtti.

Habere göre, Symonds yaptığı açıklamada tarihi bir andan bahsederek ilk kez bir İngiliz bakanın, İngiltere’nin AB’den çıkmasının ardından, konseye davet edildiğine dikkati çekti.

Güney Kıbrıs’ta yeniden bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Symonds, güvenlik ve ekonomi alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesini ele almak amacıyla geçen kasım ayında yine Güney Kıbrıs’ta olduğunu anımsattı.

Avrupa İşleri Konuları Müsteşarı Marilena Rauna toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ın doğal müttefiki teşkil ettiğini ayrıca günün ortamında ortaklarla iş birliğini gerekli kılan yenilenmiş bir dinamiğin bulunduğunu da ifade etti.

AB Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetiminden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Piotr Serafin ise İngiliz bakanın mevcudiyetinin önemini vurguladı ve Birleşik Krallık’ın güvenlikle ilgili tüm konularda güvenilir bir müttefik olduğunu belirtti.