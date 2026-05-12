CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cengiz Topel Open Golf Turnuvası Şampiyonu 40 Puan ile Jean Pierre Mainardi oldu. Stableford formatında 18 çukur ve course handicapın %90’ı baz alınarak oynanan turnuvada 36 Puan ve Back Nine skor ile Hasan Garabli ikinciliği elde ederken, yine 36 Puan ile Bob Hodge da turnuvanın üçüncüsü oldu.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu tarafından takdim edildi.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 17 Mayıs Pazar günü, Golf Federasyonu organizasyonu ile Besim Dental Open Golf Turnuvası gerçekleşecek.