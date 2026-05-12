HATIRLAMADA YARAR VAR

AMERİKALILARIN KURULUŞ DÖNEMİNDE YAPTIĞI VAHŞETİ BİLMEDEN, BUGÜNÜ YORUMLAMAK YANLIŞ OLUR.

Bugün Amerikayı yönetenler, onların soyu. Ataları ne ise torunları da ayni...

ABD, Kızılderililerle savaşırken

Kızılderilileri açlıktan öldürmek için,

hayvanlarının hepsini öldürdüler

ve onlar açlıktan öldüler..

Çocuklar dahil her Kızılderili başı

getirene 5 dolar verdiler.

Resmî kurumlar, binalar Kızılderili başı ile doldu, İnsan başından tepeler oldu..

Yine de Kızılderililerle başa çıkamadılar.

Anlaşma yoluna gideceklerini,

çekileceklerini söyleyerek, iyi niyet

göstergesi hediye olarak battaniye verdiler.

Verilen battaniyelere bulaşıcı hastalık

bulaştırılarak verildiğinden.. 70 milyona yakın Kızılderili, genci,

çocuğu, yaşlısı, hamile kadınları bulaşıcı hastalıktan acı çekerek hepsi öldü..

Kalan Kızılderilileri de Kanada'ya sürdüler ve sadece devlet olarak (sanırım 2010 da ) özür dilediler o kadar. Kafa derisi yüzmek de Kızılderililere ait değil. İnsanları kovboy filmleri ile kandırdılar yıllarca.

ABD, bize ermeni soykırımı dediğinde onlara lütfen bu vahşet hatırlatılsın.

(Ülker Fahri)

ANNELER GÜNÜNÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ :

Dünya daki canlıların, temel kurallarından biri de:

NESLİNİ DEVAM ETTİRMEKTİR.

Bu yerine getirilirken en büyük yük; İnsanlarda ve Hayvanlarda , Anadadır.

Bitki ve ağaçlarda ise Dişilik organndadır. Döllenmeden sonra tohumu oluşturur, kabukla veya , başka şekilde korumaya alır.

Bazıları bu tohum etrafında çeşitli renk, koku ve tatda besin oluşturur. Bu yavrusunun , tohumun, çimlendiğinde kök salana kadar kullanacağı besindir.

BİZ BUNU ÇALAR VE TOHUMLARIDA ÇÖPE ATARIK.

Sıcak , güneş altında, başında yemenisi, makyaj görmemiş, erken çizgilerle dolmuş yüzünde tuzlu ter akarken , ürüne orak sallayanda bir Annedir. Nenemdir.

Dut ağacında gerili torba salıncakta bir bebeği uyurken, onun büyük kardeşi bekçiliğini yapmaktadır. Ve belkide, henüz farkında olmadığı bir embriyo , neslinin devamı için karnında mitoz bölünmededir.

ANALIK NE KADAR KUTSALDIR.

Bir de bunun diğer yönü vardır.

Bir küçük çocuğun annesini kaybetmesinin verdiği derin Elem.

Ömer Seyfeddin nin bir hikayesinde çocuk :

- Beyaz ambulasın gelip annesini alıp gittiğini anlatır.

Çok yakın bir arkadaşım hiçbir trajedi bana üzüntü vermez demişti.

Çünkü o, daha beş yasında annesini kaybetmiş ve acıların en yoğununu yaşamıştı.

Bizim neslin içinde de küllenmiş, nasırlaşmış bir anne özlemi vardır.

Onlara rahmet dilerim.

Hayattaki annelere yeni nesilleri ile uzun ve mutlu bir birliktelik dilerim.

(Yücel Dolmacı)