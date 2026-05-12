Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde insan hayatının hiçbir önemi olmadığını savunarak, bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Son zamanlarda yaşanan iş kazaları nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini, bu iş kazalarının alınmayan önlemler ve ihmallerden kaynaklandığını savunan vatandaşımız, fotoğrafta görülen kamyonetle Mağusa’da karşılaştığını ifade etti.

Kamyonetin üzerinde olan işçinin fotoğrafta da görüldüğü gibi arkada ayakta yolculuk yaptığına dikkat çeken vatandaşımız “Bu işçi herhalde kamyonetin ön koltuğunda başka işçilerin yolculuk yaptığı için arkadaki tavlada yolculuk yapmak zorunda kaldı. İşçi güvenliği mi dediniz o da ne? Zira ülkemiz yollarında kamyonetin her an bir çukura düşerek sağa sola savrulması hiçten” dedi.

İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşımız, gerek işverenlerin gerekse işçilerin iş güvenliği konusunda daha duyarlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.