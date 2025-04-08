25 Kasım 1917’de Lefkoşa’da doğan ve 4 Nisan 1997 tarihinde Ankara’da vefat eden Alparslan Türkeş, 27 Mayıs 1960 darbesinde aktif rol alan ve askerlik görevi sonrası Başbakan Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığı görevini 1969-1981/ 1993-1977 yılları arasında sürdürmüştür.

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 öğle vaktinde Koyuncuoğlu ailesinden Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ile Fatma Zehra Hanımın çocuğu olarak Lefkoşa’da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya geldi. Günümüzde bu ev TİKA tarafından restore edilerek 2019 yılında Müze haline getirilmiştir. Ev, günümüzde Müze olarak hizmet veren Lüzinyan Evi’nin bitişiğindedir.

Büyükleri, Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinin Köşkerli Köyünden arsa meselesi yüzünden Sultan Abdülaziz tarafından 1860’larda Kıbrıs’a sürgün ettirilmiştir..

..Babası Ahmet Hamdi Bey, Gazimağusa’nın yakınlarındaki Tuzla kentinden, annesi Fatma Zehra Hanım ise Larnaka şehrindendir. Bununla birlikte Hrant Dink, Türkeş’in Ermeni kökenli olduğunu ve Kıbrıslı Müslüman bir çift tarafından evlat edinilen Sivaslı bir yetim olduğunu iddia etmiştir. Kaynak 1- tr.wikipedia.org/wiki/Alparslan_Turkes

Alparslan Türkeş’in doğum adı Ali Arslan’dır. Bazı kaynaklar, Türkeş’in doğum adının Hüseyin Feyzullah olduğunu, bu adın da Küçük Hüseyin Efendi ile Feyzullah Efendi’den geldiğini iddia etmiştir. Bu iddia ilk kez 1960’lı yıllarda Kim ve Akis dergileri tarafından dile getirilmiş, Türkeş ise 1934 tarihli Nüfus Cüzdanını göstererek bu iddiaya karşı çıkmıştır..

..Alparslan Türkeş’in oğlu, Tuğrul Türkeş, konu ile ilgili şu sözleri dile getirmiştir. Bu iddia 20-25 yıldır sol cenahtan rahmetli babamın Kıbrıslılığına yönelik bir ilham olarak gündeme geldi.. Ben babama ve kendime pasaport almak için Kıbrıs’a gittiğimde nüfus kayıtlarına baktım. Böyle bir şeye rastlamadım. Benim gördüğüm kayıtlarda Alparslan olarak yer alıyordu.

Gerilere dönüp baktığımızda Alparslan Türkeş; Mart 1975-Haziran 1977 ve Temmuz 1977-Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel tarafından kurulan hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştır. Alparslan Türkeş; 1965, 1969, 1973, 1991, 1997 Türkiye Genel Seçimlerinde Milletvekili olarak Meclise girmiştir.

Alparslan Türkeş; milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükseliş Derneğini kurmuştur. 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine (CKMP) katılarak fiilen siyasi hayata atılmış ve ayni yıl, partinin Genel Başkanı olmuştur..

İlk defa 1965 Türkiye Genel Seçimlerinde CKMP’nin Ankara Milletvekili olarak Meclise girmiştir. 1966 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmuş, fakat seçilememiştir..

..1975’ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen Koalisyon Hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 12 Eylül darbesinden sonra 1985 yılına kadar 4,5 yıl tutuklu kalmıştır.

1987 Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumunda siyasi yasağı kalkmıştır. Ayni yıl Milliyetçi Çalışma Partisine girmiş ve yapılan kongrede başkan seçilmiş ve de partisi 1991 Türkiye Genel Seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapmıştır..

..1992 yılında 12 Eylül Darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan değişiklikle MÇP’nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirilmiştir. 1995 Türkiye Genel Seçimlerinde Parlamento dışı kalan Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde vefat etmiştir..

05 Nisan 2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre MHP’nin Kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in 28. Ölüm yıldönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa’da “Alparslan Türkeş ve Kıbrıs” paneli düzenlendi..

..Lefkoşa’da Grand Pasha Otel’de yer alan panelin açılışında, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Türk Dünyasını temsil eden bayrakların asıldığı salonda yer alan panelin açılışına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve konuklar katıldı. Panelin açılışında günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Alparslan Türkeş Vakfı Başkanı Naim Aydoğdu yaptı.

Yapmış olduğu konuşmasında Aydoğdu, Türk dünyasının lideri Türkeş’i anmak ve fikirlerini paylaşmak amacıyla düzenledikleri panele katılan herkese teşekkür etti. Aydoğdu, Kıbrıs Türk halkına her zaman destek olduğunu, Kıbrıslı bir Türk olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de Türkeş’i saygı ve rahmetle andı. Öztürkler, MHP’nin önemli bir sembol olduğunu, Kıbrıslı bir Türk olarak da her zaman bundan gurur duyduğunu söyledi.. Kıbrıs davasının, Türkiye’de milli bir dava olmasında da önemli bir emeği olduğunu ifade eden Öztürkler, “Unutulmaz önemli bir lider” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, panele katılan ve düzenleyen herkesi tebrik etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkeş’in, dedesinin sınıf arkadaşı olduğunu ve dedesinin sürekli Türkeş’i kendisine anlattığını söyledi ve anılarını paylaştı..

..Hatıralara büyük önem verdiğini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, rahmetle andığı Türkeş’in, Kıbrıs’tan çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nde önemli bir yer alması ve bugünün de temellerinin atılmasındaki önemine vurgu yaptı.. Ersin Tatar, Türkeş’in o zamandan bugünleri görecek kadar ileri görüşlü olduğunu ifade ederek, Alparslan Türkeş’in Kıbrıslı Türk, yiğit bir devlet adamı olduğunu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmanlı’nın 350 yıl buralarda hükümdarlık yaptığını ifade ederek, Kıbrıs’ta tarihe bakıldığında milli bir toprak olduğunu vurguladı..

..Konuşmasının sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti.

Sonuç olarak; Alparslan Türkeş’i ölümünün 28. Yıl dönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz..