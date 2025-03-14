Girne Turizm Limanı’ndan aracı ile ülkeye giriş yapmak isterken şüpheli hareketleri dikkat çeken Polonya uyruklu Daniel J. Slowik’in tasarrufunda 56 gram Hintkeneviri, 11 adet steroid ilaç ve enjeksiyon tespit edildi.

Gümrük Rusumat Dairesi Kaçakçılık Şubesinin Narkotik Polisine bilgi vermesi üzerine tutuklanan zanlı dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

İLGİNÇ SAVUNMA

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının verdiği beyanda alkolü bırakmak için uyuşturucu aldığı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti. Yargıç, soruşturmanın devam ettiğine değinerek zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.