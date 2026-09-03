Rum Bakanlar Kurulu, dünkü toplantısında ülkedeki su krizine kısa, orta ve uzun vadeli önlemler kararlaştırdı. Bu çerçevede, Yermasoya’daki günlük 20 bin metreküp su üreten yüzer tuzlu su arıtma tesisinin çalışması yüksek maliyet gerekçesiyle askıya alındı.

Fileleftheros’un “Su Meselesi Yılda 235 Milyon Euro İle Çözülüyor” başlığıyla manşete çektiği habere göre, sulama suyunda yağışlara ve barajlardaki su rezervine bağımlılığın aşamalı olarak azaltılması hedefiyle su güvenliğini güçlendirecek bir dizi kısa, orta ve uzun vadeli kararlar alındı.

Bu çerçevede Dikelya’ya günlük 80 bin, Ayia Thekla’ya 30 bin ve Poli Hirsofu’ya 10 bin metreküp üretim kapasiteli üç yeni sabit tuzlu su arıtma tesisi kurulması, gerekli bütün onay ve izinlerin alınması şartıyla onaylandı. Bu üç yeni tesis, doğu Limasol’a günlük 60 bin metreküp üretim kapasitesine sahip yeni sabit tuzlu su arıtma tesisine paralel olarak ileri götürülecek. Bu dört yeni tesisin toplamda günlük su üretme kapasitesi 180 bin metreküp olacak.

Bakanlar Kurulu Yermasoya’daki günlük 20 bin metreküp üretim kapasitesine sahip yüzer arıtma tesisinin işlevine son verme kararı da aldı. Bu kararda Rum Maliye Bakanlığının, diğer tuzlu su arıtma tesislerin suyun metreküpünü 0,85-1,82 euroya üretirken, deniz altı kablo ile çalıştırılan tesisin 3.5-5 euroya ürettiği uyarısı etkili oldu.

2025-2031 dönemi için yapılan planlama 4 yeni su arıtma tesisini ve halen işletilmekte olan ya da inşası ve işlemesi planlanmış mobil tesisleri kapsıyor.

İşleyiş süresi 31 Aralık 2029’a kadar uzatılan günlük 10 bin metreküp üretim kapasiteli Moni’deki tesis, günlük 12 bin metreküp üretim kapasiteli Kisonerga, 10 bin metreküp kapasiteli Limasol Limanı ve 10 bin metreküp kapasiteli Yarulli tesisleri çalışmaya devam ediyor.

Piskopu’daki günlük 15 bin metreküp üretim kapasiteli tesisin bu ay işlemeye başlaması planlanıyor.

Vasiliko/AİK’te (Rum Elektrik İdaresi) günlük 20 bin metreküp üretim kapasiteli tesis için yapılan ilgili anlaşmanın hukuki denetim sonucu (Mart 2027) bekleniyor. Şehircilik emirnamesi çıkarılmasının ardından hakkındaki erteleme kararı geri çekilen Mazoto’daki günlük 40 bin metreküp üretim kapasiteli tesis için ise mahkemeye yapılan itiraz başvurusunun sonuçlanması bekleniyor. 2027 yazından önce bu sayılan mobil tuzlu su arıtma tesislerinin tam kapasiteyle işlemesi ve 147 bin metreküp su sağlaması bekleniyor. Mevcut tesislerin ürettiği 235 bin metreküp su da eklendiğinde toplam üretimin 377 bin metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor.

2025-2031 dönemi için tuzlu su arıtma planı yürütülmesine ve ülkenin 2050’ye kadarki sulama suyu ihtiyacını karşılayacak uzun vadeli tuzlu su arıtma projesinin hayata geçirilmesi de kararlaştırıldı.

Uzun vadeli proje kapsamında, Rum Su İşleri Dairesi, Tuzlu Su Arıtma Projeleri Stratejik Sürdürülebilirlik Araştırması yapacak. Araştırmanın amacı, ülkenin sulama suyu ihtiyacının yüzde 100’ünün arıtılmış su ile karşılanmasının mümkün olup olmadığını ortaya koymak olacak. Bu araştırmadan çıkacak sonuca göre, uzun vadeli planın uygulanıp uygulanmayacağına dair kesin karar verilecek.