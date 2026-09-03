- Ercan’da uyuşturucu

Ercan Havalimanı’nda dün saat 21.30 sıralarında A.C. (E-33), şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince üzerinde yapılan aramada toz halinde uyuşturucu madde bulunmasının ardından tutuklandı.

- Lefkoşa’da bakır kablo hırsızlığı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmede çalışan ve 5 Ağustos’ta iş yerine ait 10 metre uzunluğundaki bakır kabloları depoya teslim etmeyerek çaldığı belirlenen A.P. (E-39) ise yürütülen ileri soruşturma kapsamında tespit edilerek tutuklandı.

- Dipkarpaz’da kanunsuz balık avcılığı

Öte yandan, Dipkarpaz’da 1 Eylül’de saat 20.30 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, kullandıkları tekneyle denize ağ atarak kanunsuz şekilde balık avladıkları belirlenen P.C. (E-38) ile N.S.’ye (E-33) ayrı ayrı 85 bin 71 TL 60 kuruş idari para cezası kesildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

- Gazimağusa Limanı’nda iş kazası

Gazimağusa Limanı’nda dün saat 13.30 sıralarında römorkör tipi bir gemide çalışan Volkan Varışlı (E-49), makine bölümündeki jeneratörü kontrol ettiği sırada sağ el baş parmağını jeneratör motorunun kayışına kaptırarak yaralandı.

Varışlı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından müşahede altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.