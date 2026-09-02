Polis basın bültenine göre, 30 Ağustos’ta meydana gelen olayda yaralanan şahıs, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, C.Y. tespit edilerek tutuklandı.

- Alsancak'ta marketten piknik tüpü çalındı

Alsancak’ta dün bir marketin giriş kısmında muhafaza edilen piknik tüpü, kimliği meçhul bir şahıs tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-50) tespit edilerek tutuklandı.

- Alkollü iki şahıs çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde, dün, 379 miligram alkollü olan H.C.A.(E-29) ve Ercan Havalimanı’nda 214 miligram alkollü olan T.K.(E-54) sarhoş oldukları sırada bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

- İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.