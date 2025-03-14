Girne’de barışmak için çağırdığı kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla tutuklanan Atik Öz, dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlının ayrıldığı kız arkadaşını barışması için ikna edemeyince yüzüne tokat vurarak ciddi darp suçunu işlediğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Öz’ün ülkede turist statüsü ile kaldığını belirtti.

Mahkemede söz hakkı tanınan Atik Öz onkoloji hastası olduğunu tedavi parasını geri alamadığını ifade ederek, “Mesajlarda da kendisinin beni çağırdığını polis gördü. Hastayım, paramı istedim, ben ona tokat attıysam neden bir gün sonra beni şikayet etti?” diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.

Yargıç Evren Mürsel zanlının davası görüşülünceye kadar, yurt dışına çıkışını yasaklayarak 10 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 250 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Merkezi Cezaevine gönderildi.