Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Denizcilik’e ait Filo Jet isimli yüksek hızlı deniz otobüsünün Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra su alması ve batmasıyla meydana gelen kazaya yönelik kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ederken olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma da sürüyor.

Geminin daha önce karaya oturduğu, yamayla yüzdürüldüğü belirlendi.

2001'DE ÜRETİLDİ, YAMA YAPILARAK KULLANILDI

Buna göre, 2001 yılında Fransa'da inşa edilen gemi, 2013 yılında Hatay’ın İskenderun Limanı’ndan, Mısır’a düzenli yolcu ve Ro-Ro (arabalı yük gemisi) seferlerinin başlatılmasının ardından, bu seferlerde kullanılmak üzere Türkiye'ye getirildi. Bu seferlerin jeo-politik gerilimler nedeniyle kısa sürede iptal edilmesinin ardından gemi Antalya'da turizm amaçlı kullanıldı. Bu dönemde gemi karaya oturması sonucu hasar gördü. Geminin darbe aldığı bölgeye yama yapılarak onarıldı.

Ancak gemiyi işleten Iris Jet adlı firmanın borçlarını ödememesi üzerine gemiye haciz konulduğu ve geminin Taşucu Limanı'na bağlanarak yaklaşık 7 yıl boyunca atıl durumda tutulduğu belirlendi. Gemi ardından şu anda da bağlı olduğu Filo Denizcilik tarafından satın alınarak kapsamlı bir bakımdan geçirildi.

Facianın ardından yapılan incelemelerde, Filo Denizcilik'e ait 8962034 IMO numaralı yüksek hızlı katamaranın klas sertifikasına esas son kapsamlı denetimi 4 Mart 2024'te yapıldı.

"GEMİ İLK SUYU YAMA YERİNDEN ALDI"

Soruşturma kapsamında siber ve denizcilik uzmanları, hava koşullarına ve bu teknik hız/dalga limitlerine uyulup uyulmadığını mercek altına aldı.

Kaza günü, geminin ilk olarak yama yapılan bölgeden su aldığı öne sürüldü. İddiaya göre geminin manevra yaptığı sırada dalgaların onarılan bölgeye uyguladığı kuvvet, zamanla zayıflayan yama kısmında yeniden açılmaya neden oldu.

Su almaya başlayan gemide, dalgaların yama yapılan bölgeyi koparmasıyla yaklaşık 1,5-2 metrelik bir açıklık oluştuğu ve geminin bu nedenle hızla su aldığı ileri sürüldü.

Buna göre, sigorta soruşturmasında görev alan eksperler geminin 3 metreden daha yüksek dalgalarda seyretmesinin tehlikeli olduğunu belirtti.

geminin kazadan birkaç gün önce de kuvvetli fırtınada seyrettiğini belirledi. Geminin yaklaşık 30 knot rüzgâr altında, 4 ila 4,5 metreyi bulan dalgalarda yol aldığı ve bu sırada hasar gördüğü öne sürüldü.

Doğan’ın görüştüğü uzmanlar, geminin bu koşullarda dalgalara sert şekilde vurmasının gövdede çatlak veya kırılmalara yol açmış olabileceğini ifade etti. Eksperlerin elinde bu döneme ait görüntülerin bulunduğu ve geminin batmasına neden olduğu değerlendirilen bazı çatlakların kaza günü değil, önceki fırtına sırasında oluştuğu iddia edildi.

Bu iddiaya göre gemi personeli, söz konusu hasara rağmen yeniden sefere çıktı.

MANEVRA ALABORAYI TETİKLEDİ

Uzmanların değerlendirmesine göre Filo Jet’in yolcu salonunun altında boş bir bölüm bulunuyor. Kazadan önce bu bölüme su dolmaya başladığı, yolcu salonundaki direklerin çevresinden suyun yukarı çıkmasının da zemindeki çatlaklara işaret ettiği öne sürüldü.

Kazanın seyrine ilişkin bir diğer iddia ise kaptanın yaptığı manevranın geminin alabora olmasında etkili olduğu yönünde. Uzmanlara göre kaptan gemiyi durdurmak yerine dümeni sert biçimde sancağa çevirdi. Alt bölümde biriken suyun bu manevrayla geminin bir tarafına yüklenmesi sonucu dengenin bozulduğu ve geminin alabora olduğu ileri sürüldü.

Uzmanlar, katamaran tipi gemilerin yalnızca bir tarafının su alması halinde doğrudan batacak şekilde tasarlanmadığını, ancak sert dönüşün geminin yatmasına ve suyun aynı tarafta toplanmasına yol açmış olabileceğini belirtti.

CAN YELEĞİ VE KAPI İDDİALARI SORUŞTURULUYOR

Gemi su almaya başladığında yolcu alanlarının kapılarının kilitlendiği, can yeleklerinin dağıtılmadığı ve kurtarma sandallarının denize indirilmediği yönünde iddialar gündeme geldi. Kurtulan yolcuların "çocuk can yeleği yoktu" ve "sızan yakıt yüzünden kayarak ezildik" şeklindeki ifadeleri de bu iddiaları destekler nitelikte değerlendirildi.