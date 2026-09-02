Süper Ligde çoğunluğu alt yapısından yetişen gençlerden oluşan kadrosuyla mücadele eden Dumlupınar, bölge kulüplerinin yetenekli genç futbolcularını da alt yapısına kazandırmaya devam ediyor.

Ülkemizin en önemli futbol alt yapılarından biri olan İskele Trabzonspor’da Zafer Kuş ve Fatma Kuş’un yetiştirdikleri genç ve gelecek vadeden futbolcular Mahmut Kuş, Berke Akdemir ve Rasım Çalış, Dumlupınar’a transfer oldular.

Mahmut Kuş, Berke Akdemir ve Rasım Çalış transferleriyle geleceğe yatırım yaparak kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle güçlendirmeye devam eden Dumlupınar, Mahmut Kuş, Berke Akdemir ve Rasım Çalış’a yönetici Hasan Hasoğlan eşliğinde resmi imzaları attırdı. Dumlupınar forması için mücadele edecek olan Mahmut Kuş, Berke Akdemir ve Rasım Çalış sarı kırmızılı Dumlupınar formasını giydiler