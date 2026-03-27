Gönyeli’de, dün, bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri devriye sırasında, şüpheli olarak görülen S.G.A.A.A’nın (E-24) üzerinde ve akabinde evinde arama yaptı.

Aramalarda, şahsın tasarrufunda yaklaşık 62 gram hintkeneviri türü, 3 gram kokain türü, 2 gram tütünle karışık hintkeneviri türü ile 200 miligram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu kişinin üzerinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet hap, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü de saptandı.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.