Lefkoşa’da meydana kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf suçundan tutuklanan zanlı Ogechukwu Gertrude Esom yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Berat Kızmaz olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Ogechukwu Gertrude’nin 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00-21:15 saatleri arasında Lefkoşa adresinde, ikametgahında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan aramada yatak odası içerisinde bulunan çamaşır dolabı içerisinde yaklaşık 119 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 38 bin 500 Türk Lirası ve 10 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, zanlının eşinin soruşturma kapsamında arandığını ancak kaçtığı için henüz bulunmadığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 29 aylık bebeği olduğunu, öğrenci kaydı olmasına rağmen okula devam etmediğini ve geçimini eşinin sağladığını ifade etti.

Zanlının serbest kalması halinde aranan şahsa etki edebileceğini, kaçma ihtimali de bulunduğunu kaydeden polis, cezaeviyle yapılan görüşmede 24 aylıktan küçük çocukların kabul edildiğini zanlının bebeğinin 29 aylık olmasından dolayı sosyal hizmetlerin gözetimine alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ülkeyle güçlü kalıcı bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı süreye itiraz ederek, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına, ağır ceza mahkemelerinde en fazla yer tutan suçlardan olduğuna dikkat çekti.

Yargıç, zanlının serbest kalması halinde kaçma ihtimali olduğuna değinirken, bu kanaate ülkede kalıcı bağı olmaması, meselenin ağır cezalık olmasından dolayı vardığını kaydetti. Yargıç, zanlı için kefil olacak şahısların da olmadığını, mahkemeye kefil dinletilmediğini ifade ederek, tutuklu yargı kararı verdi. Yargıç Bilgeç, zanlının davaları görülünceye kadar bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.