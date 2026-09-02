Polisten verilen bilgiye göre, 98 miligram alkollü olan sürücü Ali Özgürt (E-31), bu sabahın erken saatlerinde yönetimindeki NZ 929 plakalı araçla Karaoğlanoğlu’nda Şehit Nurhan Sabri Sokak üzerinde dikkatsizce seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yaptı. Araç o esnada cadde üzerinde seyreden Melih Can Parlakoğlu (E-31) yönetimindeki FF 006 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kazada yaralanan olmadı.

NZ 929 plakalı araç sürücüsü Ali Özgürt aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yoğun bakımda

Karaoğlanoğlu’nda dün sürücü Abdullah Dalkılıç (E-19) yönetimindeki NT 507 plakalı motosikletle dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde seyreden Hasan Eroğluları (E-45) yönetimindeki AA 690 F plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden NT 507 plakalı motosiklet sürücüsü, kaldırımda bulunan kıyafet konteyneri ile bir işletmenin çevre tellerine de çarpıp durdu.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

- Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Gazimağusa’da Hasan Yusuf Erseven Sokak’ta, dün, 72 miligram alkollü olan sürücü Selma Ekim Demirtaş (K-63), yönetimindeki ZL 199 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarında park halinde bulunan VY 145 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

ZL 199 plakalı araç sürücüsü Selma Ekim Demirtaş aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.