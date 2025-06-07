Girne Tatlısu anayolunda alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 17.00 sıralarında, Girne Tatlısu anayolunun 6-7'inci kilometreleri arasında, Rahul Nagajan Bhutiya (E-31), 247 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ES 690 plakalı araç ile Girne’ye doğru seyrederken viraja girdiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan ES 690 plakalı araç yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Sedat Derviş Alpman (E-23) yönetimindeki SS 008 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan ES 690 plakalı araç sürücüsü Rahul Nagajan Bhutiya, aynı araçta yolcu olarak bulunan Secer Racu (K-34), Nirali Bhutiya (K-24), Sonalbala Solanke (K-36) ve SS 008 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Selin Güler (K-21), Gültekin Güler (E-12) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Selin Güler, Gültekin Güler, Rahul Nagajan Bhutiya cerrahi serviste, Nirali Bhutiya sağ ayak kırığı nedeni ile acil serviste müşahade altına alındı. Secer Racu sağ ayak açık kırık, Sonalbala Solanke ise sağ uyluk kemiği kırığı nedeni ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan ES 690 plakalı araç sürücüsü Rahul Nagajan Bhutiya tutuklandı.