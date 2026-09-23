Değirmenlik’te Özcanlar Caddesi’nde bulunan bir şahsa ait ev, yaklaşık 24 saat içinde ikinci kez kundaklandı.

Dün sabah saat 01.30’da çıkan yangında, evin salonunda bulunan muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar, ev eşyaları, alüminyum pencere, ahşap dış kapı ve evin dışında bulunan üçlü koltuk yandı, evin tüm duvarları da islendi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, kimliği meçhul kişi ya da kişilerin, evin dışında pencere altında bulunan üçlü koltuğun üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri belirlendi. Yangını hızlandırmak amacıyla da gaz ocağının açma düğmesinin açık bırakılması sonucu gaz kaçağı oluştuğu ve evin kundaklandığı tespit edildi.

Öte yandan, önceki gün, aynı evin yatak odasında yangın çıkmış, yürütülen soruşturmada bahse konu yatak odasının 40 yaşındaki Simge Özdenizer tarafından kasten yakılmak suretiyle kundaklandığı tespit edilmişti.