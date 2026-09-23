Okul kayıt işlemlerini tamamlamak için Girne Polis Müdürlüğü’ne giden 19 yaşındaki isminin baş harfleri B.A., adlı genç kız, X-Ray cihazının alarm vermesiyle şoke eden bir durumun ortasında kaldı. Genç kızın makyaj çantasında 7.65 milimetre çapında canlı mermi bulundu.

Olay, önceki gün saat 11.35 sıralarında Girne Polis Müdürlüğü’nün girişinde meydana geldi.

Girne Adli Şube’de görevli polisin mahkemede verdiği bilgiye göre, B.A. Merkez Karakolu’na ait X-Ray cihazının bulunduğu noktadan geçtiği sırada cihaz alarm verdi.

Bunun üzerine yapılan aramada, genç kızın makyaj çantasında bir adet canlı mermi ele geçirildi.

“TÜRKİYE’DE YERDE BULDUM”

Polisin merminin nasıl çantasına girdiğini sorması üzerine B.A.’nın, söz konusu mermiyi Türkiye’de yerde bulduğunu ve çantasına koyduğunu söylediği belirtildi.

Adada öğrenci statüsünde bulunan B.A.’nın, polis müdürlüğüne okul kayıt işlemleri için gerekli belgeleri tamamlamak amacıyla gittiği öğrenildi.

Ancak rutin işlem için gittiği polis müdürlüğünde X-Ray cihazının alarm vermesi üzerine yapılan arama, genç kızın “kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçlamasıyla tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlı için uygun teminat talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, B.A.’nın davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve davalarında hazır bulunacağına dair 1 milyon TL şahsi teminat imzalamasına emir verdi.