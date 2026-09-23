Çek sahteleme ve müstahdem tarafından sirkat suçlarından tutuklanan Lut Ertuğrul Bora Şaplı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 12 Ekim 2023 tarihinde bir şirkette pazarlamacı olarak çalışan zanlı Lut Ertuğrul Bora Şaplı’nın, toplam 15 farklı işletmeden şirket adına tahsil ettiği toplam 333 bin lira ve 4 bin 400 Amerikan dolarını şirket hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğini ve bu suretle “müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının ayrıca başka bir müşteriden aldığı 33 bin lira tutarındaki çek üzerinde oynama yaptığını kaydeden polis, çekin meblağını 333 bin lira olarak değiştirdiğini ve sahtelediği çeki, daha önce tahsil ettiği nakit paraların yerine iş yerine verdiğini aktardı.

Polis, 14 Kasım 2023 tarihinde iş yeri yetkililerinin zanlının tahsil ettiği nakit paraları şirket hesabına yatırmadığını ve çek üzerinde değişiklik yaptığını fark ederek durumu polise bildirdiğini söyledi.

Aynı gün yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 13 Kasım 2023 tarihinde KKTC’den ayrıldığının tespit edildiğini belirten polis, zanlı hakkında derdest emri temin edilerek aranan kişiler listesine dahil edildiğini kaydetti. Yaklaşık üç yıl boyunca aranan zanlının, 12 Eylül 2026 tarihinde Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandığını kaydeden polis, 13 Eylül 2026 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük ek tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 16 Eylül tarihinde de mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını kaydeden polis, zanlının her ne kadar TC-KKTC vatandaşı olsa da daha önce olay polise yansımadan bir gün önce ülkeyi terk ettiğini, yine kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.