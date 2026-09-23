Hamitköy’de silah sesleri üzerine harekete geçen polis, 149 miligram alkollü Erdal Dağaşaner’in aracında tabanca, mermiler, kar maskesi ve kilolarca şüphe uyandıran teçhizat ele geçirdi

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma Ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu, Meskun Mahalde Ateş Açma, Sarhoşluk” suçlarından tutuklanan yeniden Erdal Dağaşaner mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, olguları aktardı. Uğuroğlu, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında Lefkoşa’da Hamitköy’de bulunan Anıttepe bölgesinde silah sesi duyulduğunun öğrenilmesi üzerine, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis ekibinin olay yerine gittiğini söyledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 1 adet 9 mm çapında OZK ibareli ve 1 adet 9 mm çapında MKE ibareli boş kovan bulunduğunu ve emare olarak zapt edildiğini belirten Uğuroğlu, alınan çevre şahadetinden olayın mavi renkli, plakasız çift kabin Toyota Hilux marka bir araç içerisinden gerçekleştirildiğinin öğrenildiğini kaydetti. Polis memuru yapılan araştırma neticesinde aynı gün saat 04.15 sıralarında Atatürk Caddesi, Hamitköy’de söz konusu aracın RB099 plakalı çift kabin araç olduğunun tespit edilerek durdurulduğunu söyledi. Aracın sürücüsünün Erdal Dağaşaner olduğunu belirten polis, zanlının nefesinde 149 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini aktardı. Araçta yapılan aramada ise sol ön yolcu koltuğunun altında 1 adet Taurus marka 9 mm çapında tabanca ile tabancanın şarjöründe 1 adet 9 mm çapında MKE ibareli canlı mermi bulunduğunu belirten polis, sağ ön kapı içerisinde de 1 adet 9 mm çapında MKE ibareli canlı mermi ele geçirildiğini söyledi. Aracın sağ arka paspası üzerinde 1 adet 9 mm çapında OZK ibareli boş kovan bulunduğunu kaydeden polis, aracın arka kısmındaki Emo ibareli siyah valiz içerisinde ise 1 adet siyah renk kar maskesi, 1 çift siyah renk eldiven, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam şişeden imal edilmiş pipo, 6 adet öğütücü, 5 adet şırınga, 1 adet RAW ibareli metal kutu ve 1 adet sarı renk plastik kutu bulunduğunu ifade etti. Aynı valizde ayrıca içerisinde yaklaşık 17 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet plastik kavanoz ile yaklaşık 16 gram kubar esrar türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet plastik kavanoz bulunduğunu belirten polis, yaklaşık 70 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin bulunduğu 1 adet cam kavanozun da emare alındığını söyledi. Polis, ayrıca 1 adet Silk Cut marka sigara paketi içerisinde naylon poşete sarılı yaklaşık 0.5 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile zanlı Dağaşaner’in giymekte olduğu siyah renkli şortun sol cebinde 1 adet 9 mm çapında MKE ibareli boş kovan bulunduğunu kaydetti. Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde birçok ifade alıp, birçok kamera görüntüsü tespit ettiklerini ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, birçok emarenin incelemeye gönderildiğini, bazı emarelerin ise ilgili birimlere gönderilmiş olup sonucun beklendiğini ifade ederek, 8 gün ek süre talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı Hüseyin Koralp müvekkilinin söz konusu eylemi husumetlisine veyahut başka bir şahsa karşımı yaptığını sorması üzerine polis yok cevabı verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının soruşturma amacıyla 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.