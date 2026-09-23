Sahte diploma davasında yargılanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Eski Başkanı Fatma Ünal’ın (Juju) duruşmalarında dün savunma tanıklarının dinlenmesine devam edildi.

Ünal’ın iki gün süren şahadetinin ardından savunma dün sekiz tanığı mahkemeye çıkardı.

Duruşmanın iki ana başlığından ilkini, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin eski ortağı Serdal Gündüz’ün kız arkadaşına verilen vatandaşlık oluşturdu. İkinci başlıkta ise Ünal’ın WhatsApp hesabından üniversite görevlisine gönderilen ve tezin Girne’deki bir butiğe bırakılmasını isteyen mesajların Ünal tarafından yazılıp yazılmadığı ele alındı.

Savunmanın ilk tanığı, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nde görevli Türkan Gökbulut oldu. Tanık, Serdal Gündüz’ün kız arkadaşına ait muhaceret dosyasını mahkemeye getirerek kişinin önce ikamet ve çalışma izinlerinin bulunduğunu, daha sonra vatandaşlık işlemlerinin başladığını anlattı.

Tanığın aktardığına göre dosyadaki ilk işlem Mayıs 2021 tarihini taşıdı ve süreç güvenlik soruşturmasıyla başladı.

Savcılığın istintakında tanığa Fatoş Ünal’ı tanıyıp tanımadığı da soruldu. Tanık, Ünal’ı partiden tanıdığını ancak sıklıkla görüşmediklerini söyledi.

Savcı İldeniz bunun üzerine telefon kayıtlarını gündeme getirdi ve 30 Eylül 2022 ile 21 Ocak 2024 arasında tanık ile Ünal arasında 31 telefon görüşmesi bulunduğunu söyledi. Savcı, görüşme tarihlerinin vatandaşlık işlemlerinin yapıldığı döneme de denk geldiğini belirterek tanığın mahkemede doğru beyanda bulunmadığını ileri sürdü.

Savcının 30 Eylül 2022’de yedi dakikalık bir görüşme bulunduğunu söylemesi üzerine tanık, “Kayıtlarda varsa o zaman görüşmüşüzdür” dedi. Savcı ayrıca vatandaşlığın verilmesine 17 gün kala da bir telefon görüşmesi bulunduğunu söyledi; tanık ise bu görüşmelerde vatandaşlık konusunun hiç konuşulmadığını belirtti.

İldeniz, Mayıs 2021’de güvenlik soruşturmasına gönderilen kişinin neden o tarihte değil de Ziya Öztürkler’in bakanlığı döneminde vatandaş yapıldığını sordu. Tanık bu soruya “Onu Ziya Bey’e sorarsınız” yanıtını verdi.

Tanık, istisnai vatandaşlık önergesinin yasadaki “katkı” maddesine dayanılarak hazırlandığını ve nihai kararın Bakanlar Kurulu ile bakana ait olduğunu söyledi.

“TEZİNİZİ NEREYE BIRAKAYIM?” MESAJI İÇİN SAVUNMADAN TANIKLAR

Duruşmanın ikinci ana bölümünde, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde görevli bir kişinin 1 Aralık 2023’te Fatoş Ünal’ın WhatsApp hesabına gönderdiği mesaj ele alındı.

Mahkemede daha önce emare yapılan yazışmaya göre üniversite çalışanı, Ünal’a “Merhaba Fatoş Hanım, ben Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Mert, tezinizi nereye bırakmamı istersiniz?” mesajını gönderdi. Ünal’ın kullandığı hesaptan ise Girne’de bulunup bulunmadığı soruldu, ardından Ünal’ın kız kardeşinin numarası ve Girne’deki bir butik tarif edilerek tezin oraya bırakılabileceği belirtildi.

Ünal, kendi şahadetinde o dönemde ses tellerinde yaşadığı problem nedeniyle ekip arkadaşlarının zaman zaman telefonuna baktığını ve kendi adına mesajlara cevap verdiğini söylemiş, söz konusu mesajı kendisinin yazmadığını, görmediğini ve hatırlamadığını savunmuştu.

Savunma bu anlatımı desteklemek amacıyla gün boyunca Ünal’ın telefonlarına ve mesajlarına başka kişilerin de baktığını söyleyen tanıklar dinletti.

KİBRİYE GÜNEŞ KAYA: “BU MESAJA CEVABI BEN VERDİM”

Savunma tanığı Kibriye Güneş Kaya, emekli olduğunu ve UBP faaliyetlerine gönüllü olarak katıldığını söyledi. Ünal’la 2011’de tanıştığını belirten Kaya, partide birlikte çalıştıkları dönemde Ünal’ın çok yoğun olması nedeniyle kendisinin ve başka ekip arkadaşlarının telefonlara baktığını anlattı.

1 Aralık 2023 tarihli WhatsApp yazışması kendisine gösterilen Kaya, o günü hatırladığını söyledi. Kaya’nın anlatımına göre, Girne’deki UBP binasında Ünal ile binanın idare amiri arasında bir tartışma yaşandı, idare amiri ağlayarak odadan çıktı ve elindeki Ünal’a ait telefonu kendisine verdi.

Kaya, telefonu aldığı sırada ekranda mesajı gördüğünü belirterek “Bu mesaja cevabı ben verdim” dedi. Gelen mesajlara Ünal’ın ağzından yanıt verdiklerini de anlatan Kaya, Ünal’ın insanları kırmamalarını ve mesajlara kendi adına cevap vermelerini istediğini söyledi.

SAVCI BAZ İSTASYONU KAYITLARINI GÜNDEME GETİRDİ

Savcı İldeniz, Kaya’nın Ünal’la 1 Aralık 2023 tarihinde 12 dakika süren bir telefon görüşmesi bulunduğunu belirterek, aynı binada yan yana oldukları iddiasıyla bu kaydın çeliştiğini savundu. Kaya ise görüşmenin olaydan önce veya sonra gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Savcı daha sonra Ünal’ın telefonunun söz konusu saatlerde farklı baz istasyonlarından sinyal verdiğini aktardı. İldeniz, Kaya’nın Ünal’la birlikte olduklarını söylediği saatlerde telefonun Doğanköy bölgesinden sinyal verdiğini belirterek tanığın anlatımının doğru olmadığını ileri sürdü.

Kaya ise mahkemede doğruyu söylediğini savundu.

Savunmanın daha sonraki tanıklarından UBP Girne binası idare amiri Havva Gök Akbal da Ünal’ı yaklaşık 20 yıldır tanıdığını ve uzun süre birlikte çalıştıklarını söyledi. Akbal, Ünal’ın ilçe binasına sık geldiğini, toplantılar yaptığını ve vatandaşlarla görüştüğünü anlattı.

Ancak Akbal’ın 1 Aralık 2023’te yaşanan tartışmanın nedenine ilişkin anlatımı, önceki tanığın beyanından farklı oldu. Kibriye Güneş Kaya tartışmayı binaya gelen bir vatandaşla yeterince ilgilenilmemesiyle açıklarken, Akbal Ünal’ın o gün ilçe başkanıyla görüşmek istediğini ancak başkan toplantıda olduğu için görüşmeyi sağlayamadığını söyledi.

Akbal, bunun üzerine Ünal’ın kendisini odasına çağırdığını, kendisine “embesil” dediğini, bağırdığını ve kendisinin ağlamaya başladığını anlattı. Akbal, Ünal’ın telefonunun sürekli çaldığını, Ünal’ın telefonu kendisine vererek telefonlara bakmasını istediğini, odadan ağlayarak çıktıktan sonra telefonu Kibriye Güneş Kaya’ya verdiğini söyledi.

Savcılık Akbal’a da telefonun markasını sordu; tanık bu kez telefonun iPhone olduğunu söyledi. Savcı, Ünal’ın telefonunun anlatılan saatlerde Doğanköy’den sinyal verdiğini belirterek Akbal’ın beyanının doğru olmadığını iddia etti. Akbal ise Ünal’ın o sırada kendileriyle birlikte bulunduğunda ısrar etti.

Savunma avukatı, sekiz tanığın ardından bir tanık daha dinletmek için son bir gün talep etti ve bu tanığın ardından savunma davasını kapatacağını mahkemeye bildirdi.

Mahkeme duruşmayı 24 Eylül Perşembe saat 10.30’a erteledi. Savunmanın son tanığını dinletmesinin ardından davanın hitap aşamasına geçmesi ve sonrasında karar için gün verilmesi bekleniyor.