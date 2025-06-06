KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Kıbrıs Ferdi Şampiyonası 4-5 Haziran tarihlerinde Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. Rekor bir katılımla yapılan yaz sezonunun ilk yarışında birçok Türkiye barajı geçildi ve Haziran-Temmuz aylarında Türkiye’de yapılacak yaş gruplarına önemli sayıda büyük bir katılım sağlandı.

İki gün süren yarışlarda atletler bir önceki yıla göre derecelerini geliştirdiler, Ada Kafa ve Ecem Nehir Çelik kendilerine ait dereceleri geliştirerek yeni rekorlar kırdılar, baraj geçen atletler Türkiye’de gerçekleşecek şampiyona öncesinde umut verdiler.

Sakallı: Atletlerimiz bir üst barajı geçecek dereceyi elde etti

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı iki gün süren yarışlarla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sakallı rekor katılımın olduğu Kıbrıs Ferdi Şampiyonası’nda

atletlerin geçen yılki derecelerin üzerinde bir derece elde ettiğini, birçok sporcunun kendi yaş kategorisinin üzerindeki yaş kategorisindeki Türkiye barajı geçtiğini vurguladı.

“Çok daha kalabalık katılımla Türkiye’ye gideceğiz”

Sakallı yaptığı açıklamada federasyon olarak izledikleri yolun ne kadar doğru olduğunu gördüklerini belirtirken, “Devlet tarafından aktarılan kaynakların çocuklar için nasıl geri dönüş sağladığını görmüş olduk. Atletlerimiz derecelerini geliştirdi ve Türkiye’de yapılacak şampiyonalara geçmiş yıllara göre çok daha kalabalık kafilelerle katılım göstereceğiz” açıklamasını yaptı. Başkan Sakallı yakalanan gelişimi raporlayarak Spor Dairesi’ne sunacaklarını dile getirdi.

“Atletlerimiz Türkiye’de önce kamp yapacak, ardından yarışacak”

Ferhat Sakallı ayrıca kafilelerin dünyadaki örneklerinde olduğu gibi bu yıl şampiyonalar öncesinde Türkiye’de önce kamp ve ardından yarış sürecini yaşayacaklarını, bunun ülke atletizmi için önemli olduğunun altını çizdi. Sakallı şunları kaydetti: “Şu anda aldığımız katkı ile daha önce yapmadığımız bir şeyi yapıyoruz, atletlerimizi yarış öncesinde kamp için Türkiye’ye yolluyoruz. Bayramın üçüncü gününden itibaren U20 kafilemiz İzmir’e gidecek. Dünyada olduğu gibi önce kamp, ardından yarışma sürecini yaşayacak ve bunda atletlerin profesyonelliğe adım atmasını amaçlıyoruz. İki yıl önce kampı ülkemizde yaparak Türkiye’ye yarışa gitmiştik. Bu yıl bunu tüm yaş kategorilerinde yapmayı hedefliyoruz.”

“Birçok sporcumuz Türkiye’nin önemli kulüplerine transfer oldu”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ayrıca son yıllarda gelişim gösteren atletlerin Türkiye’nin önde gelen kulüpleri ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplere de transfer olduğunu belirtti. Bunun haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen sakallı, alt yaş gruplarında olan ve Türkiye kulüplerinin takibinde olan birçok atletin olduğunu da sözlerine ekledi.

Üç Türkiye şampiyonası

KKTC Atletizm Federasyonu, yaş gruplarında kafileleri üç önemli Türkiye Şampiyonası’na gönderecek. Baraj geçerek yarışma hakkı elde eden atletlerden oluşacak olan kafilelerin ilki 14-15 Haziran tarihlerinde Aydın Onur U20 Türkiye Şampiyonası’na katılacak. Ardından 24-25 Haziran tarihlerinde Edip Akarsu U16-U18 Şampiyonası ve son olarak Aycan Önel U14 Şampiyonası 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Tüm şampiyonalar İzmir’de yer alacak.