Aksa 1. Lig ekiplerinden L. Gençler Birliği’nin genç futbolcularından Ali Mouafi pazartesi günü yapılan antrenmanda şansız bir sakatlık yaşadı.
Gençler Birliği Kulübü’nün A takım futbolcusu Ali Mouafi, antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık yaşayarak el bileği kırıldı. Yaşanan olayın ardından başarılı oyuncu hastaneye kaldırılarak tedavi süreci başlatıldı.
Konuyla ilgili L. Gençler Birliği Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı:
“Geçmiş Olsun Ali Mouafi!
Futbol A takım oyuncumuz Ali Moafi antrenman sırasında geçirdiği sakatlıktan sonra hastaneye kaldırılmıştır.
Kulübümüz oyuncumuzun en erken zamanda yeniden yeşil sahalara dönebilmesi için süreci yakından takip etmektedir.