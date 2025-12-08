Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 5. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı.

Kırmızı Grup’ta Akdoğan liderlik yarışındaki rakibi Çanakkale’yi deplasmanda 2 – 1 mağlup ederek liderlik koltuğuna otururken zirve yarışındaki bir diğer takım Çello Dikmen Gücü evinde alt sıralarda bulunan Vadili’yle berabere kaldı.

Beyaz Grup’ta ise Pınarbaşı evinde Bellapais Tatlısu takımını 2 – 1 mağlup ederek haftaya lider başlayan Karaoğlanoğlu’nun Girne Halk Evi’yle berabere kalmasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ağırdağ ise Ozanköy deplasmanından 3 -2’lik galibiyetle ayrılarak zirveye göz kırptı.

Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

KIRMIZI GRUP

Çanakkale – Akdoğan: 1-2

Dörtyol – Alacan Group Türkmenköy: 1-1

Tuzlaspor – Güvercinlik: 1-0

Çello Dikmen Gücü – Vadili: 1-1

Dipkarpaz (BAY)

BEYAZ GRUP

Girne Halk Evi – Karaoğlanoğlu: 0-0

Gaziveren – T. Ersalıcı Tepebaşı: 3-2

Denizli – Ortaköy: 3-0

Ozanköy – Ağırdağ Boğaz: 2-3

Pınarbaşı – Bellapais Tatlısu: 2-1

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

OGBMA Y AVP

1. Akdoğan SK 5 3 2 0 104 6 11

2. Dikmen Gücü SK 5 2 3 0 104 6 9

3. Çanakkale TSK 5 2 2 1 105 5 8

4. Türkmenköy ASK5 2 1 2 5 5 0 7

5. Dörtyol SK 5 2 1 2 6 10-4 7

6. Dipkarpaz SK 5 1 3 1 7 5 2 6

7. Vadili TÇBSK 5 1 3 1 6 5 1 6

8. Tuzlaspor 5 1 3 1 7 7 0 6

9. Güvercinlik İYSK 5 2 0 3 9 10-1 6

10.Yenierenköy TSK 5 0 0 5 0 15 -15 0

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

OGBMA Y AVP

1. Pınarbaşı ÇSK 5 3 1 1 11 6 5 10

2. Karaoğlanoğlu SK 5 2 3 0 7 2 5 9

3. Ağırdağ Boğaz TSK 5 3 0 2 8 9 -1 9

4. Girne Halk Evi SK 5 2 2 1 6 4 2 8

5. Gaziveren SK 5 2 2 1 6 5 1 8

6. Tepebaşı SK 5 2 1 2 108 2 7

7. Denizli SK 5 1 2 2 5 6 -1 5

8. Bellapais Tatlısu 5 1 2 2 5 8 -3 5

9. Ozanköy SK 5 1 1 3 6 10-4 4

10.Ortaköy SK 5 0 2 3 2 8 -6 2