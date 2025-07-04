ABD’de düzenlenen Dünya Kadınlar 8 Top Şampiyonası’nda ülkemizi temsi eden Alara Gaffari önemli tecrübe kazandı. 2-6 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD’de düzenlenen “Dünya şampiyonasında ülkemizi başarı ile temsil eden Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun genç sporcusu Alara Gaffari, Dünya Kadınlar 8 Top Şampiyonası’nda şampiyonluk mücadelesine istediği soncu alamasa da genç yaşına rağmen tecrübe kazandı.

WOMEN'S PROFESSİONAL BİLLİARD ASSOCİATİON

Women's Professional Billiard Association (WPA) tarafından organize edilen Oneida WPA Kadınlar 8 Top Dünya Şampiyonası bu yıl dünyadaki en iyi 64 kadın sporcunun katılımıyla 2-6 Temmuz tarihlerinde Amerika Green Bay, Wisconsin’de düzenlendi. Organizasyona katılan sporcumuz Alara Gaffari ile birlikte Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Levent Erboy, yönetici Gönül Komili de yer aldı.

GÜÇLÜ RAKİPLERİNE KAYBETTİ

2-6 Temmuz tarihlerinde Amerika Green Bay, Wisconsin’de düzenlenen (WPA) tarafından organize edilen Oneida WPA Kadınlar 8 Top Dünya Şampiyonasına dünyadaki en iyi 64 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada Alara Gaffari ilk maçında Viyetnamlı rakibi Nguyen Bich Tram’a 7-0, ikinci maçında ise Koreli rakibi Harin Lee karşısında 7-1 mağlup olarak güçlü rakiplerine kaybederek şampiyonaya veda etti. 2 güçlü rakiple maç yapan genç ve başarılı milli sporcumuz Alara Gaffari genç yaşında büyük tecrübe kazanmış oldu.

DÜNYANIN EN İYİ BİLARDOCULARI İLE BİR ARADA

Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) olarak ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Alara Ghaffari, Amerika’da düzenlenen WPA Kadınlar 8 Top Dünya Şampiyonası’na katılmanın yanında dünyanın en iyi bilardocuları yakından izleme fırsatı bulduğunu belirterek “WPA Kadınlar 8 Top Dünya Şampiyonası’na katılmak benim için inanılmaz bir deneyim oldu dedi. Başarı elde edemesem de bu heyecanı yaşamak çok önemliydi diyen milli bilardocumuz Alara Gaffari, başarılı sporcuları yakından izlemek oyun disiplinimi geliştirmeme katkıda bulunduğunun altını çizdi. Gaffari, Avrupa Kadınlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından Amerika’da düzenlenen WPA Kadınlar 8 Top Dünya Şampiyonası’nda hedefine ulaşamasa da genç yaşında büyük tecrübe kazandığını ifade etti.