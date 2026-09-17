Çatalköy Esentepe Belediyesi ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde hizmete konan en kapsamlı cimnastik salonu hizmete girdi.

Modern cimnastik aletleriyle düzenlenen Çatalköy Cimnastik Salonu’nda ilk taklalar atılırken, KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklamada “Çatalköy’deki yeni salonumuz çocuklarımızın neşesi ve enerjisiyle hayat buldu.

Her takla yeni bir başlangıç, her çocuk yarınlarımızın umududur. Hedef 10.000 çocuktur. Durmak yok, yarınlarımıza sözümüz var.” ifadeleri kullanıldı.