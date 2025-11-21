Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, U17 Elit Lig ve U17 Bölgesel Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Berkay Bilen (Binatlı), Enes Tuluk (Yalova), Harun Yiğit (Atoll Kozanköy KSK), Hasan Hüseyin Ölmez (Mesarya)

2 Maç: Arif Hüdaverdioğlu (Cihangir), Batuhan Özoğul (Dörtyol) Efe Muzaffer Oy (Pergama), Halil Akkılıç (Atoll Kozanköy), İbrahim Çağoğlu (Yalova), İlyas Yılmaz (Atoll Kozanköy), Mehmet Çınar Bayramoğlu (Lefke TSK) Mehmetali Tanyel Öztemiz (Yeniboğaziçi), Nedret Tümkan (Yeniboğaziçi), Turgay Boran Özsan (Baf Ülkü Yurdu), Yusuf Ali Avağ (Maraş)

1 Maç: Berke Akdemir (1461 İskele Trabzonspor), Cem Kaygısız (Değirmenlik), , Erhan Çınar (Aslanköy), Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi), Kaan Erdoğan (Lapta), Mehmet Enes Alkış (Gönyeli), Mehmet Kuşcu (Türk Ocağı Limasol), Mehmet Şefik Ersan (Yalova), Ousman Sillah (Mesarya), Rasheed Ibrahim (Küçük Kaymaklı), Tahir Geçici (China Bazaar Gençlik Gücü), Taner Seyitler (Lefke)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Evrim Belge (Maraş)

1 Maç: Şemsi Oyuncu (Yeniboğaziçi)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Hellaç (Maraş), Arda Yüksel (Yalova), Ekrem Çakıral (Kaplıca Karadeniz 61 ), Eyyüp Öztep (Alsancak Yeşilova), Göksel Soyer (Karşıyaka), Hasan Kanlı (Karşıyaka), İbrahim Halil Gülen (Düzkaya), Kadirhan Bozkurt (Yalova), Mehmet Avşar (Lapta), Mehmet Söker (M. Hacıali Yılmazköy), Selçuk Dilik (Yalova), Selkan Akbelli (Yeniboğaziçi), Sinan Öğüt (Aslanköy), Şahin Fırat (Binatlı), Turgut Kaçar (DND L. Gençler Birliği), Vakkas Kaynarca (Alsancak Yeşilova), Yusuf Kondoz (Çetinkaya)