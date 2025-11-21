Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 3. hafta maçları oynanacak.

Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 3. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

22 Kasım Cumartesi

Saat 10:45 Çanakkale – Dikmen Gücü, Muharrem Döveç Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

23 Kasım Pazar

Saat 10:45, Dörtyol – Vadili, Dörtyol Stadı, Serkan Özdenkci

Saat 10:45, Tuzlaspor – Akdoğan, Tuzla Stadı, Mehmet Volkan Çelik

Saat 14:00, Güvercinlik – Dipkarpaz, Güvercinlik Stadı, Berk Bağrıkara

Türkmenköy (BAY)

BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

22 Kasım Cumartesi- Saat 10:45

Girne Halk Evi – Ortaköy, Mete Adanır Stadı, Burak Yiğit

Karaoğlanoğlu – Bellapais Tatlısu, Orhan Dural Stadı, Serkan Özdenkci

Pınarbaşı – Ağırdağ Boğaz, Pınarbaşı Stadı, Şahin Coşkun

23 Kasım Pazar, Saat 10:45

Ozanköy – Tepebaşı, Stadı, Arif Malek

Denizli – Gaziveren, Bilal İyigün Stadı, Mustafa Çukur