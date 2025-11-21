Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 3. hafta maçları oynanacak.
Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 3. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
22 Kasım Cumartesi
Saat 10:45 Çanakkale – Dikmen Gücü, Muharrem Döveç Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
23 Kasım Pazar
Saat 10:45, Dörtyol – Vadili, Dörtyol Stadı, Serkan Özdenkci
Saat 10:45, Tuzlaspor – Akdoğan, Tuzla Stadı, Mehmet Volkan Çelik
Saat 14:00, Güvercinlik – Dipkarpaz, Güvercinlik Stadı, Berk Bağrıkara
Türkmenköy (BAY)
BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
22 Kasım Cumartesi- Saat 10:45
Girne Halk Evi – Ortaköy, Mete Adanır Stadı, Burak Yiğit
Karaoğlanoğlu – Bellapais Tatlısu, Orhan Dural Stadı, Serkan Özdenkci
Pınarbaşı – Ağırdağ Boğaz, Pınarbaşı Stadı, Şahin Coşkun
23 Kasım Pazar, Saat 10:45
Ozanköy – Tepebaşı, Stadı, Arif Malek
Denizli – Gaziveren, Bilal İyigün Stadı, Mustafa Çukur