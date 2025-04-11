AKSA Süper Lig
Yenicami-Cihangir: 2 – 3
PAZAR(SAAT 16.00)
Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Çetinkaya (Evren Karademir)
Gönyeli Stadı Gönyeli-Göçmenköy (Tufan Çerçioğlu)
Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Lefke (İsmail Ercan)
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Mesarya (Hakan Ünal)
Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-TH Dumlupınar (Ali Özer)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Karşıyaka (Emre Öztaşlı)
AKSA 1.Lig
BUGÜN (SAAT:16.00)
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Türk Ocağı (Fehim Dayı)
Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Yeniboğaziçi (Kerem Eran)
Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Hamitköy (Ferhat Tuna)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Yalova-Vadili (Burak Mandıralı)
Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-S.Geçitkale (Turgay Misk)
Cihangir Stadı Mormenekşe-MH Yılmazköy (Zekai Töre)
PAZAR(SAAT: 16.00)
Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Binatlı (Utku Hamamcıoğlu)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Çanakkale (Şakir Azizoğlu)