Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Cenk Aras Özfutu

Yenicami: Süleyman, Turgut, Kaan(Hüseyin), Barış(Mehmet Çavuş), Koray(Hascan), İrfan, Ali, Mpanzu, Görkem, Bah, Sapara.

Cihangir: Hasan Celal, Yusuf, Selçuk, Uğur(Mikail), Erol, Berhan(Ali Bayır), Hakan(Sercan), Gasama, Muhittin(Fikret), Meye, Babacar.

Goller: Dk. 77 Hascan, Dk. 83 Turgut (Yenicami), Dk. 35 ve 62 Babacar, Dk. 90 Ali Bayır(Cihangir)

AKSA Süper Lig’in 27’nci hafta açılış maçında Yenicami ile Cihangir karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadı’nda yer alan mücadelede Cihangir 2-0 üstünlük sağlarken, Yenicami bulduğu gollerle skoru 2-2 yaptı. Maç bu sonuçla tamamlanacak derken Cihangir uzatmada bulduğu golle maçı 3-2 kazandı.

Cihangir 35’inci dakikada Babacar Diop ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. 62’nci dakikada Babacar bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı. Yenicami’de ikinci devrede oyuna dahil olan Hascan 77’de skoru 2-1 yaparken, 83’te Turgut Kaan Çoban’ın golü maçı 2-2’ye getirdi. Cihangir’de oyuna sonradan dahil olan Ali Bayır’ın 90+5’inci dakikada kaydettiği güzel golle Cihangir 3-2’lik skorla galip geldi.

Ligde üç maç sonra kazanan Cihangir puanını 52 yaparken, galibiyet hasreti iki maça çıkan Yenicami 23 puanda kaldı. Gelecek hafta Yenicami, Esentepe’yi konuk edecek. Cihangir ise Çetinkaya’yı ağırlayacak.