Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği ve TİKA paydaşlığında Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı tarafından düzenlenen 3. KKTC Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, geleceğin stratejistlerini ağırladı.

Bu yıl 3. kez düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Genç zihinlerin strateji geliştirme ve mantık yürütme becerilerini sergilediği etkinlik, büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Büyük Organizasyon, 160 Genç Yetenek

36 farklı okuldan gelen 160 öğrenci, kurulan masalarda en iyi hamleyi yapabilmek için ter döktü.

Turnuvada Yarışılan Kategoriler:

Küre

Abluka

Pentago

Kulami

Mangala

Equilibrio

Motif

Büyükelçi Başçeri: "Beynin Tembelleşmesinin Önüne Geçiyoruz"

Turnuvanın açılışında konuşan T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bu tür etkinliklerin çocukların zihinsel gelişimi üzerindeki kritik önemine vurgu yaptı.

Başçeri konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür akıl ve zeka oyunları ile beynin tembelleşmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Atılmış olan bu adımla, bu etkinliğe öğrencilerini getiren tüm okullara ve öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Rakiplerim Zorladı Ama Çok Eğlendim"

Gün boyu süren müsabakalarda öğrenciler hem yeni oyunlar öğrenmenin hem de rekabetin tadını çıkardı.

Turnuvaya katılan öğrencilerin heyecanı ise yüzlerine yansıdı:

Bir yarışmacı: "Bugün burada Küre oynuyorum. Daha önce çok bilmiyordum ama burada deneyimlemek çok güzeldi."

Bir diğer yarışmacı: "Çok eğlendim. Rakiplerim beni gerçekten zorladı ama bazı oyunları kazanmayı başardım."

Abluka oyuncusu: "Abluka oynadım, bizim için çok eğlenceli ve öğretici bir deneyim oldu."

Ödüller Sahiplerini Buldu

Strateji ve zeka dolu saatlerin ardından turnuvada dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Kendi kategorilerinde başarı elde eden genç dehalar, düzenlenen törenle ödüllerini alarak turnuvayı zaferle noktaladı.

Organizasyonun, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirirken sosyalleşmelerine de önemli katkı sağladığı belirtildi.