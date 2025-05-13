Yakın Doğu Üniversitesi ile Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derneği iş birliğinde düzenlenen ve dört gün süren “40. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti.

“Sağlık için aşılan, antibiyotiği akılcı kullan” sloganıyla düzenlenen kongre; enfeksiyon hastalıklarında bilinçli antibiyotik kullanımı, salgın hastalıkların değerlendirilmesi, aşılama uygulamaları, cerrahi ve yoğun bakım enfeksiyonları gibi pek çok önemli konuyu ele aldı.

Dört gün süren kongre boyunca, katılımcılar interaktif oturumlar, paneller, sözlü ve poster bildirileri ile bilimsel gelişmeleri paylaşma fırsatı buldu. Kapanış oturumunda yapılan genel değerlendirmelerle sona eren kongrede; birçok alanda uzmanlar tarafından sunulan çalışmalar, makale olarak yayımlanarak bilim dünyasıyla paylaşılacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sebahat Aksaray ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Doç. Dr. Buket Baddal’ın eş başkanlığında düzenlenen kongrenin genel sekreterliğini ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Dolunay Gülmez ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Emrah Ruh üstlendi. Kongrenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, ANKEM Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürler ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Sebahat Aksaray yaptı.

Kongrenin ilk gününde başrolde yapay zekanın yarattığı dönüşüm ele alındı

“ANKEM Meydanı” ile başlayan kongrenin ilk oturumunda, “Salgınlar ve Sanat” başlığı altında salgın dönemlerinin sanat üzerindeki etkileri ve sanatın toplumsal kriz zamanlarında üstlendiği rol ele alındı. “Enver Tali Çetin Konferansı” ise “Sağlık Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar” başlığı ile gerçekleştirildi. Konferans kapsamında; dijital sağlık çözümlerinden biyoteknolojik gelişmelere ve yapay zeka destekli sistemlere kadar birçok alanda yaşanan dönüşümün, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliğinde gerçekleştirdiği dönüşüm ele alındı.

Kongrenin ilk gününde dikkat çeken bir diğer oturumda ise “Sağlıkta Yapay Zeka, Bulanık Mantık ve Matematiksel Modelleme Uygulamaları” konusu ele alındı. Panelde, “Yapay Zeka ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Tanı ve Tedavideki Rolü” ve “Matematiksel Modelleme ile Salgın İzlemi ve Yönetimi” sunumları gerçekleştirildi.

Enfeksiyon hastalıklarında güncel yaklaşımlar ve uygulamalar masaya yatırıldı!

Kongrenin ikinci günü ise “Çocuklarda Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Değerlendirme ve Yönetim” oturumuyla başladı. Ardından, “Akılcı Antibiyotik Kullanım İlkeleri” başlıklı konferans düzenlendi. Günün ilk panelinde ise “Yoğun Bakımlarda Güncel İnfeksiyon Tehditleri” ana başlığı altında “Bakteriyel Tehditler” ve “Fungal Tehditler” ele alındı. Ardından düzenlenen bir diğer panelde ise “Cerrahi İnfeksiyon Değerlendirme ve Yönetim” kapsamında “Cerrahi Profilaksi” ile “Perioperatif İnfeksiyon Değerlendirme ve Yönetim” konuları tartışıldı. Öğle saatlerinde gerçekleştirilen uydu sempozyumda “Zamanla Yarış: Sendromik Testleri Ne Zaman Kullanmalıyız?” başlığı öne çıktı. Öğleden sonraki panelde ise “Pediatrik ve Erişkin Aşılamada Güncel Durum”, “Yeni Aşılar”, “Sağlık Çalışanı ve Gebelerde Aşılama” ile “Kanser ve Transplant Hastalarında Aşılama” gibi başlıklar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Günün devamında gerçekleştirilen konferansta “Biyoteknolojik Gelişmelerin İnfeksiyon Hastalıkları Yönetiminde Dönüştürücü Etkileri” konusu ele alınırken, son panelde “Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlarda Güncel Durum” başlığı altında “HIV”, “HPV” ve “Sifiliz” konuşuldu. İkinci gün, “Yarının DAS’ı: İnovasyon, Güvenlik ve Veri Yönetimi” başlıklı kapanış konferansı ve sözel bildiri sunumlarıyla sona erdi.

Enfeksiyon kontrolü ve besin kaynaklı riskler mercek altına alındı!

Kongrenin üçüncü günü ise “Ektoparazitler” konulu oturumla başladı. Hemen ardından düzenlenen konferansta, “Biyolojik Ajan Kullanımında İnfeksiyon, Korunma ve Yönetimi” konusu ele alındı. Günün ilk panelinde; “Hastane İnfeksiyonu Salgınlarının Yönetimi: Moleküler Analizler ve Direnç Mekanizmaları”, “Dirençli Bakterilerin Neden Olduğu Hastane Salgınları ve İnfeksiyon Kontrolü”, “Hastane Salgınlarının Önlenmesinde Mikrobiyoloji Laboratuvarı” ile “Olgularla Hastane Salgınlarının Moleküler Epidemiyolojik Yönetimi” başlıkları detaylandırıldı. Panelin ardından, “Besin Kaynaklı İnfeksiyonlar” konulu konferans gerçekleştirildi. Günün ilerleyen saatlerinde ise “Çocukta Ateş Yönetimi” başlıklı konferans ve “Yenidoğanda Sepsis ve Menenjit” konulu panel katılımcılarla buluştu. Günün son oturumunda ise “Antiprotozoal İlaç Direnci” ve “Alternatif Antimikrobiyal Tedaviler” masaya yatırıldı.

Kongrenin dördüncü ve son günü ise bilimsel yayıncılık odağında şekillendi. “İnteraktif Toplantı: Makale Nasıl Yayınlanır?” oturumunun ardından, sırasıyla “Bilimsel Araştırma Planlaması ve Araştırma Etiği”, “Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı” ile “Yayın Etiği ve Predatör Dergiler” başlıklarında paneller gerçekleştirildi.

Antibiyotik direnciyle mücadelede sadece ev sahibi değil, çözüm ortağıyız!

Antibiyotiklerin modern tıbbın en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bilinçsiz ve yaygın antibiyotik kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin antibiyotik direncine karşı yürütülen mücadelede yalnızca bir ev sahibi değil, aynı zamanda aktif bir çözüm ortağı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversitede yürütülen bakteriyofaj araştırmalarının dirençli bakterilere karşı alternatif tedavi yöntemleri geliştirilmesine önemli katkı sağladığını belirtti. Üniversitenin araştırma altyapısının gücüne de dikkat çeken Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kampüsümüzde tasarlanan ve sentezlenen yeni antimikrobiyallerin hem laboratuvar ortamında (‘in vitro’) hem de canlı organizmalarda (‘in vivo’) araştırma süreçleri devam ediyor. Bu çalışmalarımızda yapay zeka ve ileri teknolojileri de aktif bir şekilde kullanıyoruz” dedi.

Bilimsel bilgi paylaşımının yanı sıra uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi de hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Enfeksiyon hastalıkları gibi küresel tehditlere karşı etkili stratejiler ancak disiplinler arası ve sınırlar ötesi ortak çalışmalarla mümkün olabilir. Bu kongre de bu anlayışın bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Antibiyotik direncine karşı 40 yıldır süren mücadele!

Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği’nin 40 yıllık yolculuğuna değinen ANKEM Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürler, “Bugüne kadar hekimlerimize sayfalar dolusu bilimsel bilgi ulaştırdık. Kongreler düzenledik, güncel gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaştık” dedi. Genç bilim insanlarına da seslenen Prof. Dr. Gürler, “Genç arkadaşlarımızın yeni projelerle ANKEM’i daha da ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kongrenin çok yönlü ve disiplinler arası yapısına dikkat çeken Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Sebahat Aksaray ise “ANKEM’in; multidisipliner yaklaşımı sayesinde, birçok ülkeden farklı branşlar bir araya geliyor ve sağlık konuları çok boyutlu olarak ele alınıyor” dedi. Günümüzde her uzmanlık alanı için ayrı kongreler düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Aksaray, “Farklı disiplinleri bir araya getiren bu denli kapsamlı bir kongrenin 40 yıldır kesintisiz devam etmesi, ANKEM’in bilimsel alandaki gücünü ve değerini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.