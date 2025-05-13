Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi Müdürlüğü ile İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokol ile mahkumların topluma kazandırılması hedefleniyor.

Protokole, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile İEZB Başkanı Serkan Kırmızı imza attı. İmza törenine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Gültekin, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, İçişleri Bakanlığı Hukukçusu Emine Uzun ve Merkezi Cezaevi Psikoloğu Hazar Çoli de katıldı.

Protokol ile, mahkum ve tutuklulara çeşitli alanlarda eğitimler verilmesi, tahliyeleri sonrasında ise istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor. Bununla birlikte, cezaevinde mahkum ve tutuklular tarafından üretilen el işlerinin, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nin desteğiyle çevrim içi platformlar üzerinden satışa sunulması ve bu ürünlerin tanıtımı için ortak pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Özellikle kadın mahkumların el becerilerini geliştirmek ve psikososyal durumlarını iyileştirmek amacıyla çamur, seramik ve benzeri el sanatları atölyeleri düzenlenecek; bu çalışmalar, kadın mahkumların el fonksiyonlarını ve genel iyilik hallerini destekleyecek.