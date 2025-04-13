Yer: İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu

Hakemler: Tugay YZgan, Ülviye Beşe, Ahmet Enes Güngördü

CL G. Birliği: Ealker (17),Hasan Kasap (4), Can (5), Ovey (18), Joshua (4), Vela, Diyat (1)

ASB: Abraham (5), Cenker (2), Joshua, Hamit (9), Fuat (5), Abdul ( , Mustafa, Kağan ( , Emirhan (20)

İlk periyot: 10-18

İlk yarı: 18-29 Üçüncü

Periyot: 29-41

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi 5. Hafta maçında Akdeniz Spor Birliği deplasmanda Caesar Larnaka Gençler Birliğini 61-49 yenerek liderliğe yükseldi.

Akdeniz Spor Birliği baştan sona üstün oynadığı maçta ilk yarıyı 29-18 önde kapatırken üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürerek karşılaşmayı 61-49 kazandı ve 10 puanla yenilgisiz liderliğe yükseldi. Caesar Larnaka Gençler Birliği 6 maçında üçüncü mağlubiyeti aldı. Maçta Akdeniz adına Emirhan 20 sayı 13 verimlilik ve Abdul 8 satı 13 ribaund 16 verimlilikle öne çıktılar.