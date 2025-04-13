Yer: İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu

Hakemler: Tugay YZgan, Ülviye Beşe, Ahmet Enes Güngördü

CL G. Birliği: Ealker (17),Hasan Kasap (4), Can (5), Ovey (18), Joshua (4), Vela, Diyat (1)

ASB: Abraham (5), Cenker (2), Joshua, Hamit (9), Fuat (5), Abdul (, Mustafa, Kağan (, Emirhan (20)

Kadınlar UniLeague Şampiyonu Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) Kadınlar UniLeague Şampiyonu Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ)

İlk periyot: 10-18

 İlk yarı: 18-29 Üçüncü

Periyot: 29-41

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi 5. Hafta maçında Akdeniz Spor Birliği deplasmanda Caesar Larnaka Gençler Birliğini 61-49 yenerek liderliğe yükseldi.

Akdeniz Spor Birliği baştan sona üstün oynadığı maçta ilk yarıyı 29-18 önde kapatırken üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürerek karşılaşmayı 61-49 kazandı ve 10 puanla yenilgisiz liderliğe yükseldi. Caesar Larnaka Gençler Birliği 6 maçında üçüncü mağlubiyeti aldı. Maçta Akdeniz adına Emirhan 20 sayı 13 verimlilik ve Abdul 8 satı 13 ribaund 16 verimlilikle öne çıktılar.